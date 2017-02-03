Anka Haber Ajansı

-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GAP'TA MESLEK KURSLARI VERECEK

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik desteğiyle hayata geçirilen ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi Mesleki Eğitim Faaliyetleri İşbirliği Protokolü”, 2 Şubat’ta Şanlıurfa’daki GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde imzalandı. Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi (HARÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (ŞESOB) ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) işbirliğinde yürütülen projenin “İstihdam Edilebilirlik ve Geçim İmkânları” başlıklı bileşeni kapsamında, bin 375 Suriyeli ve 375 Türkiye vatandaşı olmak üzere toplam bin 750 kişiye sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde toplam 75 kurs verilecek.