Anka Haber Ajansı

İç Haberler

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-TSK: TERÖRLE MÜCADELEMİZ AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR
 01.01.2017

- Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul’daki terör saldırısının ardından, “Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” mesajını verdi.

İç Haberler
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-FEYZİOĞLU: ARTIK HERKES AKLINI BAŞINA TOPLASIN
 01.01.2017

- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'u kana bulayan terör saldırısına ilişkin, "Artık herkes aklını başına toplansın. Teröristin işi bölmek, öldürmek, yok etmek. Ülkeyi yönetenlerin işi, teröre karşı ülkeyi birleştirmek. 79 milyonun birliğini isteyenler, toplumu ayrıştırmayı bırakmalı, tamamını kucaklamalı, Atatürk'e ve laikliğe sahip çıkmalıdır” çağrısında bulundu.

İç Haberler
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-REİNA SAHİBİNDEN 'İSTİHBARAT'A AÇIKLIK
 01.01.2017

-Bazı sosyal medya kullanıcılarının Reina sahibi Mehmet Koçarslan'ın sözlerini çarpıttıkları ortaya çıktı.

İç Haberler
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-PUTİN'DEN ERDOĞAN'A REİNA TAZİYESİ
 01.01.2017

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübünde en az 39 kişinin ölmesine sebep olan silahlı saldırı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TOPLUMSAL DAYANIŞMAMIZ, KÖKLÜ DEMOKRASİMİZ VE LAİK AKLIN EŞSİZ BİRİKİMİYLE BERTARAF EDECEĞİZ
 01.01.2017

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Reina saldırısı üzerine yaptığı açıklamada, "Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz" dedi.

İç Haberler
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-GAZETECİ ÇİÇEK: SALDIRGANIN KAÇMASI ‘YENİ BİR ÖRGÜT OLABİLİR Mİ’ SORUSUNU SORDURUYOR
 01.01.2017

- Gazeteci Nevzat Çiçek, İstanbul’da Reina’da yaşana terör saldırısına ilişkin, “IŞİD, bu tür terör saldırısında ya canlı bomba kullanılır ya da gönderdiği adam bir şekilde ölümü göze alır ve kalır. Burada saldırganın kaçması ‘Yeni bir örgüt olabilir mi’, sorusunu sorduruyor” dedi.

İç Haberler

Dış Haberler

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-TONER: BU SALDIRILAR SADECE TÜRK HÜKÜMETİYLE ÇALIŞMA KARARLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİR
 01.01.2017

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner Reine saldırısını güçlü biçinde kınadıklarını, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı dileklerini ilettiklerini bildirdi. Yaralılara acil şifa dileyen Toner "Türk yetkilileriyle soruşturma sürecinde yakın temasta olacağız" dedi.

Dış Haberler
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-ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AMERİKALILARA ACİL MESAJ
 01.01.2017

- ABD Ankara Büyükelçiliği Reina'daki saldırı sonrası yayımladığı acil mesajda ABD vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu.

Dış Haberler
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-SPUTNİK'E GÖRE GÖRGÜ TANIĞI: İKİ KİŞİ SİLAHLA ATEŞ EDİYORDU
 01.01.2017

- İstanbul Reina’ya düzenlenen saldırıdan kurtulan Sinem Uyanık isimli bir görgü tanığının ifadelerine göre, 2 kişi silahla etrafa ateş etti.

Dış Haberler
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-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SURİYE'DE 30 ARALIK SAAT 00.00'DA ATEŞKESE GİDİLECEK
 29.12.2016

- Dışişleri Bakanlığı Suriye'de 30 Aralık günü saat 00.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi konusunda bir mutabakata varıldığını bildirdi. Bakanlık bu gelişmenin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Dış Haberler
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-TÜRKİYE ALMANYA VE JAPONYA'YI GEÇTİ: DİPLOMASİ ENDEKSİNDE DÜNYA ALTINCISIYIZ...
 28.12.2016

- Türkiye dünyanın en yaygın diplomasi ağına sahip altıncı ülkesi oldu. Türkiye sahip olduğu diplomasi ağının yaygınlığı itibarıyla OECD bünyesinde dördüncü, G20 ülkeleri arasında ise altıncı sırada yer aldı. Lowy Uluslararası Politika Kurumu, 2016 Küresel Diplomasi Endeksi'ni yayımladı.

Dış Haberler
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-ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: EL BAB'DA TÜRKİYE'Yİ DESTEK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
 28.12.2016

-ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin DEAŞ'ı desteklemediğini, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamadığını bildirdi. Büyükelçilik, "IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir" açıklaması yaptı.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

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-İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYATLAR YÜZDE 1,71, TOPTAN FİYATLAR İSE YÜZDE 1,77 ARTTI
 01.01.2017

- İstanbul'da 2016 Aralık ayında perakende fiyatlar yüzde 1,71, toptan fiyatlar ise yüzde 1,77 arttı.

Ekonomi Haberleri
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-İMMİB’İN YENİ KOORDİNATÖR BAŞKANI MURAT AKYÜZ OLDU
 01.01.2017

- İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz oldu. Akyüz, görevini Namık Ekinci’den devraldı.

Ekonomi Haberleri
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-ZEYBEKCİ: YÜZDE 3.2 BÜYÜMEYLE 2016 YILINI KAPATACAĞIZ
 31.12.2016

-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İlk üç çeyrekte ihracatın ekonomik büyümeye, Türkiye’nin büyümesine verdiği katkı eksiydi. Eksi katkı verdi. Şimdi ilk defa artıya geçecek ve dolayısıyla 2016’nın son çeyreğinde Türkiye olarak büyümede pozitif olarak bir hedef ve beklenti içindeyiz ve hedefimize ulaşacağız. Yüzde 3.2 orta vadeli programın üzerindeki bir büyümeyle 2016 yılını kapatacağız. 2017 hedeflerimiz yüzde 4.4’lük bir orta vadeli program hedefi var” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞİ ZAMLANDI, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞİ İNDİRİLDİ
 31.12.2016

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 11.95 TL oldu.

Ekonomi Haberleri
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-İŞ DÜNYASINDAN 2017 MESAJLARI: BARIŞ VE HUZUR
 31.12.2016

– İş dünyası yeni yıl mesajında barış ve huzur diledi. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilen mesajlarda, 2017 yılının hoşgörü içinde geçmesi temennisinde bulunuldu.

Ekonomi Haberleri
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-GAYRIMENKULDE GÜVENLİ DEĞERLEMEYE DOĞRU!
 31.12.2016

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2017 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi Haberleri

Gündem

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-ANKA, 1 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 01.01.2017

-ANKA, 1 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ

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-ANKA, 31 ARALIK 2016 CUMARTESİ GÜNDEMİ
 31.12.2016

-ANKA, 31 ARALIK 2016 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 30 ARALIK 2016 CUMA GÜNDEMİ
 30.12.2016

-ANKA, 30 ARALIK 2016 CUMA GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 29 ARALIK 2016 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 29.12.2016

-ANKA, 29 ARALIK 2016 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 28.12.2016

-ANKA, 28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 27 ARALIK 2016 SALI GÜNDEMİ
 27.12.2016

-ANKA, 27 ARALIK 2016 SALI GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

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-VİYANA YIL YENİ YIL KONSERİNİ BU YIL GUSTAVO DUDAMEL YÖNETECEK
 31.12.2016

- Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Viyana Musikverein'da yarın vereceği geleneksel yeni yıl konserini bu yıl Venezuela'lı orkestra şefi Gustavo Dudamel yönetecek.

Kültür ve Sanat
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-İDSO YENİ YILI TANGO MÜZİĞİNİN EŞLİĞİNDE KARŞILIYOR
 29.12.2016

- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) yeni yılı tango müziğiyle karşılıyor. 30 Aralık Cuma akşamı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan İDSO-Denizbank konserinde orkestrayı ünlü şef Ender Sakpınar yönetirken, konserde başta Astor Piazzola’nın eserleri olmak üzere dünya tangolarından seçkin örnekler yer alacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Kültür ve Sanat
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-FORTE 24-GENÇ YETENEKLERDEN DEV KONSER
 29.12.2016

- 2009 yılında ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) öncülüğünde başlayan, “Harika Yetenekler” olarak da bilinen “Forte 24 Genç Yetenek Projesi ” müzikseverlerin karşısına dev bir konserle çıkacak. Genç Yetenekler bu özel gecede ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Halit Ergenç ile aynı sahneyi paylaşacaklar.

Kültür ve Sanat
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-HALİL İNALCIK'TAN 4. CİLT DEVLET-İ ALİYYE
 27.12.2016

- Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarih profesörlerinden biri olan ve geçtiğimiz temmuz ayında yaşamını yitiren Halil İnalcık’ın İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayınlanan Devlet-i Aliyye serisinin dördüncü kitabı raflardaki yerini aldı.

Kültür ve Sanat
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-BAKAN AVCI: SİNEMA YASA TASLAĞINI PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİ ALARAK HAZIRLAYACAĞIZ
 24.12.2016

- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yapımcılarla bir araya geldiği toplantıda, “Sinema yasa taslağını sektörün paydaşlarının görüşlerini alarak hazırlayacağız” dedi.

Kültür ve Sanat
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-İDSO BU HAFTA İSMET İNÖNÜ'NÜN ANISINA SAHNEDE OLACAK
 22.12.2016

- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün anısına konser verecek.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

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-TARİHİ YAPILAR İÇİN TEKLİF
 31.12.2016

-CHP, yıpranan tarihi yapıların kurtarılmasında yerel yönetimlere daha çok sorumluluk verilmesi için kanun teklifi verdi.

Parlamento Haberleri
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-CEZAEVİNDE 21 İLA 24 YAŞ ARALIĞINDA YAKLAŞIK 24 BİN KİŞİ VAR
 31.12.2016

-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumlarında 21 ila 24 yaş aralığında 23 bin 562 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Parlamento Haberleri
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-CHP’DEN YEDEK SUBAYLIK TEKLİFİ
 31.12.2016

-CHP, iki yıllık üniversite bitirenlere on iki ay yedek subaylık yapma imkanı verilmesi için kanun teklifi verdi.

Parlamento Haberleri
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-ADALET BAKANI: YARGI HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 50,4
 31.12.2016

-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bireylerin yargı hizmetlerinden olan memnuniyetin önemli ölçüde artırıldığını, 2003 yılında yüzde 45,7 olan memnuniyet oranının 2015 yılı için yüzde 50,4’e yükseldiğini söyledi.

Parlamento Haberleri
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-MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NDAN BAŞVURU KILAVUZLARINA İLİŞKİN YANIT
 31.12.2016

-Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hava Harp Okuluna öğrenci alımı şartlarına ilişkin, “Başvuru Kılavuzları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanmış, üniversitelerin ara sınıflarından öğrenci geçişiyle ilgili YÖK Başkanlığının bilgisine başvurulmuş ve bakanlığımız tarafından onaylanmıştır” dedi.

Parlamento Haberleri
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-İŞ MAHKEMELERİ KARARLARI NEDENİYLE AYM’YE 5 BİN BİREYSEL BAŞVURU YAPILDI
 31.12.2016

-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iş mahkemeleri tarafından verilen kararlarla ilgili Anayasa Mahkemesine 4 bin 722 adet bireysel başvuru yapıldığını bildirdi.

Parlamento Haberleri

Sağlık

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-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
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-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
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-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
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-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
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-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık
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-GENEL SAĞLIK-İŞ BAŞKANI BACAKSIZ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN ASIL NEDENİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
 08.12.2016

- Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlıkta şiddetin asıl nedeninin hükümetin yanlış sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ileri sürdü ve “sağlıkta dönüşüm” programından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık

Eğitim

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-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
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-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim
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-YÖK’TEN SEVİYE TESPİT SINAVLARINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
 16.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu, 2017 itibariyle yapılacak seviye tespit sınavlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Seviye tespit sınavları yılda iki defa olmak üzere Gazi Üniversitesi tarafından tek oturumda yapılacak.

Eğitim
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-BAKAN YILMAZ UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
 15.12.2016

-Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Oğuz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Eğitim
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-THK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR VEKİLİNİN GÖREVİ “GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE” SONLANDIRILDI
 14.12.2016

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Vekilliğine atanan Prof. Dr. Alim Işık’ın görevi “görülen lüzum üzerine” sonlandırıldı.

Eğitim
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-BÜYÜKELÇİ SİDDİKİ YÖK BAŞKANI SARAÇ’I ZİYARET ETTİ
 06.12.2016

-Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Eğitim

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-GAZETECİ ÇİÇEK: SALDIRGANIN KAÇMASI ‘YENİ BİR ÖRGÜT OLABİLİR Mİ’ SORUSUNU SORDURUYOR
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-TONER: BU SALDIRILAR SADECE TÜRK HÜKÜMETİYLE ÇALIŞMA KARARLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİR
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-İMMİB’İN YENİ KOORDİNATÖR BAŞKANI MURAT AKYÜZ OLDU
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