Anka Haber Ajansı

-AKTAY’DAN PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI: CUMHURBAŞKANLARININ HANGİ BİRİSİ TARAFSIZ OLMUŞ ALLAH AŞKINA?

-AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, “Partili Cumhurbaşkanı aslında fiilen şimdiye kadar uygulanmış bir sistem olduğunu hatırlatmak isteriz. Cumhurbaşkanlarının hangi birisi tarafsız olmuş Allah aşkına? Her birisi bir partinin içerisinden seçilip gelmiş. Bir şekilde o partinin ya zihniyetinin veya tarafgirliğini en katı biçimde yapmıştır. Hiç de hiçbirisi de tarafsız olmamıştır. En son Ahmet Necdet Sezer’in CHP Cumhurbaşkanı olduğunu, yaptığı bütün icraatlarda bu tarafgirliğini en katı biçimde sergilemiş olduğunu hepimiz hatırlıyoruz” dedi.