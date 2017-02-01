Anka Haber Ajansı

-REFLÜ SES KISIKLIĞINA YOL AÇABİLİYOR
01.02.2017
Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, reflü durumunda asit maruziyetine alışık olmayan gırtlak ve ses tellerinin ciddi olarak zarar görebileceğini, bunun da ses tellerinin yapısında bozulmalara yol açarak ses kısıklığı oluşturabileceğinin belirtti.
Sağlık
-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
29.12.2016
- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.
Sağlık
-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
29.12.2016
- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.
Sağlık
-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
28.12.2016
Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.
Sağlık
-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
21.12.2016
- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.
Sağlık