Anka Haber Ajansı

-PALANDÖKEN: BEKÇİLİK SİSTEMİ GERİ GETİRİLMELİ -Son yıllarda artan başta hırsızlık olmak üzere, asayiş olaylarının önüne geçilmesi için mahalle bekçiliği sisteminin geri getirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız geceleri dükkanlarına giren hırsızlardan ‘İllallah’ ediyor. Özellikle sigara gibi yükte hafif pahada ağır ürünlerin çalındığı hırsızlık vakaları arttı. Daha önce var olan mahalle bekçiliği sistemi, hırsız kesimi için önemli ölçüde caydırıcı güç oluşturuyordu. Şimdi biz mahalle güvenliğinin önemli gücü olan bekçilerimizi yeniden sokaklarımızda görmek istiyoruz” dedi. Ekonomi Haberleri

-TŞOF BAŞKANI APAYDIN: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 24 SAAT İZLENSİN -Toplu taşıma araçlarında, son dönemde, sürücülerinden kaynaklanan sorunların giderilmesi için araçlara 7 gün 24 saat kamera takip sisteminin zorunlu hale getirilmesini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Toplu taşıma araçlarında kamera takip sistemi zorunlu olmalı. Bu muhtemel olumsuzlukların gerçekleşmemesi açısından caydırıcı olacağı gibi suçlunun tespiti açısından da önem taşımaktadır” dedi. Ekonomi Haberleri

-BAKAN ÇELİK: ÇİĞ SÜT SATIŞININ YASAKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ süt satışına getirilen düzenlemenin tam olarak anlaşılmadan değerlendirmeler yapıldığını belirterek, “Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yapmış olduğumuz düzenleme ile sütün sağımından bizzat tüketiciye ulaşıncaya kadar ki aşamalarının olması gereken kriterlerini belirledik” dedi. Ekonomi Haberleri

-İSTANBUL'DA YERLEŞİK YABANCI AİLE SAYISI YÜZDE 82 ARTTI, ÇOĞUNLUK SURİYE VATANDAŞLARINDA - İstanbul'da Avrupa yakasında 2016 yılında yaklaşık 20 bin bina yıkılarak kentsel dönüşüme girerken, yaklaşık 137 bin konutun da kapısı ilk kez açıldı. CLK Boğaziçi Elektrik tarafından açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre İstanbul'da yabancı aile elektrik abonesi sayısı yüzde 82 artarak çoğunluğu Suriyeli olmak üzere toplam 34 bin aileyi geçti. Ekonomi Haberleri