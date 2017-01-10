Anka Haber Ajansı

İç Haberler

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-HDP'Lİ BİLGEN: GAYRİMEŞRU PAKET İÇİN OY KULLANMAYACAĞIZ
 10.01.2017

-HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Milletvekillerimizin haksız biçimde tutuklanıp görevlerini yapmalarının engellendiği ortamda gayrimeşru paket için oy kullanmayacağız" paylaşımında bulundu.

İç Haberler
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-YILDIRIM'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
 10.01.2017

-Başbakan Binali Yıldırım, "Demokratik ülkelerde halkın gündemini meşgul eden sorunlar, özgürce tartışılarak çözüme kavuşturulur. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunup, geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir. Bu husus ülkemizin itibarının yükselmesiyle de doğrudan ilgilidir" ifadelerini kullandı.

İç Haberler
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-ERDOĞAN SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NU ONAYLADI
 09.01.2017

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sınai Mülkiyet Kanunu'nu onayladı.

İç Haberler
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-ERDOĞAN ÇİPRAS İLE GÖRŞTÜ
 09.01.2017

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi yaptı.

İç Haberler
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-ELVAN: MERSİN'DE AFETTEN ZARAR GÖREN MÜKELLEFLERİN VERGİ VE SGK BORÇLARI ERTELENİYOR
 09.01.2017

-Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçları erteleniyor. Ayrıca sel felaketinden zarar gören elektrik hatlarının neredeyse tamamı onarıldı” paylaşımında bulundu.

İç Haberler
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-ERDOĞAN: ÜLKEMİZDE KARA LİSTEDE OLAN FETÖ MENSUBU ABD’DE REKTÖR BU NE MENEM İŞTİR?
 09.01.2017

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canını kurtarmak için kapılarına gelenleri kovanların darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıktığını belirterek, “Müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?” dedi.

İç Haberler

Dış Haberler

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-RAFSANCANİ HAYATINI KAYBETTİ
 08.01.2017

-İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

Dış Haberler
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-THERESA MAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KIBRIS KONUSUNDA ARADI
 07.01.2017

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs barış görüşmeleri konusunu ele almak üzere telefonla aradı.

Dış Haberler
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-ABD TÜRK HÜKÜMETİYLE BİRLİKTE SURİYELİ GÖÇMENLERE YARDIMDA BULUNAN STK'LARA PARA YARDIMI YAPACAK
 07.01.2017

- ABD, 2017 yılında Türk hükümetinin onayını almış Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere yardım çalışması yapacak STK programlarına parasal yardımda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı STK'ların Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de göçmenler için 2017 mali yılında yapacakları çalışmalara yardım taslağını açıkladı.

Dış Haberler
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-FAS FETÖ OKULLARINI KAPATIYOR
 06.01.2017

-Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı.

Dış Haberler
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-SPUTNİK: KIRGIZİSTAN REİNA SALDIRGANININ MİLLİYETİNİ ARAŞTIRIYOR
 02.01.2017

- Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayımkan Kulukeyeva, yılbaşı gecesi Reina’daki saldırının bir Kırgızistan vatandaşı tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali incelediklerini ifade etti.

Dış Haberler
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-ÖSO HALEP KOMUTANI: 5 BİN ÖSO ÜYESİ FIRAT KALKANI’NA KATILACAK
 02.01.2017

- Sputnik, üst düzey bir ÖSO komutanının, Halep’ten tahliye edilen 5 bin ÖSO üyesinin Fırat Kalkanı harekatına katılacağını açıkladığını belirtti.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

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-BAKAN ÖZLÜ: DÖRDÜNCÜ ÇEYREK ERTELENEN YATIRIMLARIN TEKRAR HAYATA GEÇTİĞİ BİR DÖNEM OLDU
 09.01.2017

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016 yılı Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksini, “Dördüncü çeyrek ertelenen yatırımların ve harcamaların tekrar hayata geçtiği bir dönem oldu. Ekim ve Kasım aylarına ilişkin sanayi üretim rakamları da bunu teyit ediyor” şeklinde değerlendirdi.

Ekonomi Haberleri
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-KEMAL DERVİŞ YAZDI: TÜRKİYE'Yİ BATIRIRKEN BİLE MERKEZ BANKASI'NI BIRAKMAK İSTEMEMİŞLER
 09.01.2017

- Brooking Institution Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Ecevit koalisyon hükümetinin 2001'de ülkeyi sürüklediği mali iflas sonrası önlemler alır ve Türk Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için çalışırken dirençle karşılaştıklarını bildirdi.

Ekonomi Haberleri
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-BAKAN AĞBAL’DAN MİLLİ PİYANGO AÇIKLAMASI: AMACIMIZ FON ÜZERİNDEN ÖZELLEŞTİRMEK
 09.01.2017

- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango’nun Varlık Fonuna devrine ilişkin, “Amacımız at yarışları lisansını Türkiye Varlık Fonuna devretmek suretiyle burada varlık oluşturmak. İkinci önemli unsur da iki şans oyununun özelleştirilmesini bir paket olarak Varlık Fonu üzerinden gerçekleştirmek” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ BİRİNCİ ÇEYREKTE 109 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
 09.01.2017

- Ekonomi Bakanlığı, İhracat Beklenti Endeksi 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,1 puan artarak 109 olarak gerçekleşti. Endeks, 2017 yılının birinci çeyreğinde, 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre 0,7 puan azaldı.

Ekonomi Haberleri
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-PERAKENDE SATIŞ HACMİ YÜZDE 0,1 ARTTI
 09.01.2017

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ekonomi Haberleri
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-SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AYNI KALDI
 09.01.2017

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre aynı kaldı.

Ekonomi Haberleri

Gündem

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-ANKA, 9 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ
 09.01.2017

-ANKA, 9 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 8 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 08.01.2017

-ANKA, 8 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 7 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ
 07.01.2017

-ANKA, 7 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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ANKA, 6 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ
 06.01.2017

ANKA, 6 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 5 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 05.01.2017

-ANKA, 5 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 4 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 04.01.2017

-ANKA, 4 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

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-KANLI NİGAR CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK: YİNE KAPALI GİŞE!
 09.01.2017

- Tiyatro tutkunlarının belleklerine muhteşem Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu yorumlarıyla kazınan Kanlı Nigar oyunu yeniden başkentte.

Kültür ve Sanat
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-KÜLKEDİSİ OPERASI YENİDEN SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
 02.01.2017

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü “LA CENERENTOLA” (Külkedisi) operasını Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yeniden seyirciyle buluşturuyor.

Kültür ve Sanat
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-VİYANA YIL YENİ YIL KONSERİNİ BU YIL GUSTAVO DUDAMEL YÖNETECEK
 31.12.2016

- Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Viyana Musikverein'da yarın vereceği geleneksel yeni yıl konserini bu yıl Venezuela'lı orkestra şefi Gustavo Dudamel yönetecek.

Kültür ve Sanat
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-İDSO YENİ YILI TANGO MÜZİĞİNİN EŞLİĞİNDE KARŞILIYOR
 29.12.2016

- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) yeni yılı tango müziğiyle karşılıyor. 30 Aralık Cuma akşamı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan İDSO-Denizbank konserinde orkestrayı ünlü şef Ender Sakpınar yönetirken, konserde başta Astor Piazzola’nın eserleri olmak üzere dünya tangolarından seçkin örnekler yer alacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Kültür ve Sanat
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-FORTE 24-GENÇ YETENEKLERDEN DEV KONSER
 29.12.2016

- 2009 yılında ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) öncülüğünde başlayan, “Harika Yetenekler” olarak da bilinen “Forte 24 Genç Yetenek Projesi ” müzikseverlerin karşısına dev bir konserle çıkacak. Genç Yetenekler bu özel gecede ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Halit Ergenç ile aynı sahneyi paylaşacaklar.

Kültür ve Sanat
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-HALİL İNALCIK'TAN 4. CİLT DEVLET-İ ALİYYE
 27.12.2016

- Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarih profesörlerinden biri olan ve geçtiğimiz temmuz ayında yaşamını yitiren Halil İnalcık’ın İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayınlanan Devlet-i Aliyye serisinin dördüncü kitabı raflardaki yerini aldı.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

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-AKDAĞ: SUÇ İŞLİYORUM SENİ NE İLGİLENDİRİYOR
 10.01.2017

-Kabine girmeden oy kullanan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kendisine tepki gösteren CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'e, "Sana ne, suç işliyorum seni ne ilgilendiriyor. Sana mı soracağım. Sana mı soracağım lan"dedi.

Parlamento Haberleri
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-ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN İLK GİZLİ OYLAMASINDA 338 KABUL OYU ÇIKTI
 10.01.2017

-Meclis Genel Kurulu’nda, Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan gizli oylamada 338 kabul oyu çıktı. Teklifin maddelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi.

Parlamento Haberleri
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-MECLİS’TE GİZLİ OYLAMA YAPILIYOR
 10.01.2017

-Meclis Genel Kurulu’nda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için gizli oylama yapılıyor.

Parlamento Haberleri
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-BAŞBAKAN YILDIRIM(2/SON): BİZ MAKAM MEVKİ DELİSİ DEĞİLİZ
 10.01.2017

-Başbakan Binali Yıldırım, “Başbakan yok, evet yok. Biz makam mevki delisi değiliz. Memleketin geleceği için bir Ali değil, bin Ali feda olsun. Eğer ülkem milletim kazanacaksa biz kaybedelim.Biz şan şöhret peşinde değiliz” dedi.

Parlamento Haberleri
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-BAŞBAKAN YILDIRIM(1): İKİ KAPTAN GEMİYİ BATIRIR KAPTANIN TEK OLMASI LAZIM
 09.01.2017

-Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım” dedi.

Parlamento Haberleri
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-GENEL KURUL’DA BAŞBAKAN KONUŞUYOR
 09.01.2017

- Meclis Genel Kurulu’nda, cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler yapılıyor. Genel Kurul’da Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor.

Parlamento Haberleri

Sağlık

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-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
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-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
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-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
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-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
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-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık
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-GENEL SAĞLIK-İŞ BAŞKANI BACAKSIZ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN ASIL NEDENİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
 08.12.2016

- Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlıkta şiddetin asıl nedeninin hükümetin yanlış sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ileri sürdü ve “sağlıkta dönüşüm” programından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık

Eğitim

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-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
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-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
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-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim
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-YÖK’TEN SEVİYE TESPİT SINAVLARINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
 16.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu, 2017 itibariyle yapılacak seviye tespit sınavlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Seviye tespit sınavları yılda iki defa olmak üzere Gazi Üniversitesi tarafından tek oturumda yapılacak.

Eğitim
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-BAKAN YILMAZ UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
 15.12.2016

-Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Oğuz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Eğitim
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-THK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR VEKİLİNİN GÖREVİ “GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE” SONLANDIRILDI
 14.12.2016

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Vekilliğine atanan Prof. Dr. Alim Işık’ın görevi “görülen lüzum üzerine” sonlandırıldı.

Eğitim

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