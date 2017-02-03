Anka Haber Ajansı

İç Haberler

243x116
-YILDIRIM’DAN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
 03.02.2017

-Başbakan Binali Yıldırım, “Doğru bir rejim değişikliği var. Çünkü Anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştılar milletvekilleri her ilden değişik yemekler geliyor. Ne rejim kaldı ne bir şey. Adana kebabını yiye yiye rejim de bozuldu her şey bozuldu” dedi.

İç Haberler
243x116
-ERDOĞAN: NİSAN AYINDA ‘EVET’E HAZIR MIYIZ?
 03.02.2017

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nisan ayında sandık geldiğinde, sandıkta ‘Evet’e hazır mıyız? Durmak yok yola devam mı? dedi.

İç Haberler
243x116
-TÜRK’ÜN TAHLİYESİNİN ARDINDAN HDP’DEN İLK AÇIKLAMA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK
 03.02.2017

-Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk’ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, Türk'ün tahliyesine karar verildiğini duyurdu. HDP ise “Tüm tutuklu siyasetçiler serbest bırakılana dek mücadelemiz sürecek” değerlendirmesinde bulundu.

İç Haberler
243x116
-BAŞBAKAN YILDIRIM: MERSİN ŞEHİR HASTANESİ UĞURLU KADEMLİ OLSUN
 03.02.2017

-Başbakan Binali Yıldırım, şehirleri bir bir dev şehir hastaneleriyle buluşturduklarını ifade ederek, “Uğurlu kademli olsun. Güzel işler yapmaya başladığınız zaman hayırcıları karşınızda buluyorsunuz” dedi.

İç Haberler
243x116
-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÖRFEZ VE ARABİSTAN TURUNA ÇIKIYOR
 03.02.2017

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arabistan ve Körfez ülkelerini ziyaret edecek.

İç Haberler
243x116
-MAHKEME '15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI' ADINA ODA İTİRAZINI REDDETTİ
 03.02.2017

- Ankara Şehir Plancıları Odası'nın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Ağustos tarihli kararıyla onaylanan Kızılay Meydanı'nın adının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olarak değiştirilmesine yönelik meclis kararının iptali ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi yönündeki talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

İç Haberler

Dış Haberler

243x116
-BÜYÜKELÇİ DİRİÖZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MART’TA RUSYA’YA GİDEBİLİR
 03.02.2017

-Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ikili ilişkileri görüşmek için Mart ayının ilk yarısında Rusya’ya gitmesinin planlandığını ifade etti.

Dış Haberler
243x116
-TÜRKİYE ALMAN ÖĞRENCİLERİN EN SEVDİĞİ BEŞİNCİ ÜLKE
 28.01.2017

Alman öğrencilerin en sevdiği beşinci ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Dış Haberler
243x116
-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARA KARŞI TÜM HUKUK YOLLARI KULLANILARAK GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDECEK
 26.01.2017

- Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerleri iade etmeme kararına, “Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür. Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir” sözleriyle tepki gösterdi.

Dış Haberler
243x116
-BARZANİ’NİN GÖREVİNİ BIRAKTIĞI İDDİALARI YALANLANDI
 16.01.2017

-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi(IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakacağı iddiaları yalanlandı.

Dış Haberler
243x116
-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN’DAKİ SALDIRIYI KINADI
 10.01.2017

-Dışişleri Bakanlığı, “Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dış Haberler
243x116
-RAFSANCANİ HAYATINI KAYBETTİ
 08.01.2017

-İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

243x116
-BAKAN ALBAYRAK: AKKUYU NGS'Yİ 2023'TE HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ
 03.02.2017

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Akkuyu NGS'yi, İnşallah 2023'te hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.

Ekonomi Haberleri
243x116
-EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDENMESİ ÇALIŞMASINDA AKBANK DA PROTOKOLÜ İMZALADI
 03.02.2017

- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emeklilere promosyon ödenmesi çalışmasında Akbank da protokolü imzaladı.

Ekonomi Haberleri
243x116
-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GAP'TA MESLEK KURSLARI VERECEK
 03.02.2017

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik desteğiyle hayata geçirilen ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi Mesleki Eğitim Faaliyetleri İşbirliği Protokolü”, 2 Şubat’ta Şanlıurfa’daki GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde imzalandı. Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi (HARÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (ŞESOB) ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) işbirliğinde yürütülen projenin “İstihdam Edilebilirlik ve Geçim İmkânları” başlıklı bileşeni kapsamında, bin 375 Suriyeli ve 375 Türkiye vatandaşı olmak üzere toplam bin 750 kişiye sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde toplam 75 kurs verilecek.

Ekonomi Haberleri
243x116
- GARANTİ PROMOSYON ÖDEMELERİNE MART AYINDA BAŞLAYACAK
 03.02.2017

- Ziraat Bankası ve İş Bankası’nın ardından Garanti Bankası da emeklilere banka promosyonu için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar arasına katıldı. Promosyon ödemelerine Mart ayında başlayacak olan Garanti Bankası, ödemelere Nisan ve Mayıs aylarında da devam edeceğini duyurdu.

Ekonomi Haberleri
243x116
-İZMİR'E ÖDÜL MÜJDESİ: İZMİR KALKINMA AJANSI FİNANCİAL TIMES ÖDÜLÜNÜ KAZANDI !
 03.02.2017

- Hükümetin teşviğiyle kurulan özetle İzmir'in ekonomik yatırım çekmesi ve ekonomisinin gelişmesi için çalışmalar yürüten İzmir Kalkınma Ajansı Financial Times gazetesi fDi (Foreign Direct Investment) biriminin strateji ödülünü kazandı.

Ekonomi Haberleri
243x116
-EMEKLİ PROMOSYONLARINDA ÜÇÜNCÜ İMZA GARANTİ BANKASI İLE ATILDI
 03.02.2017

Emekli Promosyonları için üçüncü imza SGK ve Garanti Bankası arasında atıldı. İmzalanan protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek.

Ekonomi Haberleri

Gündem

243x116
-ANKA, 3 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNDEMİ
 03.02.2017

ANKA, 3 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNDEMİ

Gündem
243x116
ANKA, 2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 02.02.2017

ANKA, 2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
243x116
ANKA, 1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 01.02.2017

ANKA, 1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Gündem
243x116
ANKA, 31 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ
 31.01.2017

ANKA, 31 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ

Gündem
243x116
ANKA, 30 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ
 30.01.2017

ANKA, 30 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
243x116
-ANKA, 29 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 29.01.2017

-ANKA, 29 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

243x116
-İŞ SANAT’TA ÜNLÜ BARİTON MATTHİAS GOERNE VE FREİBURGLULARDAN BAROK ŞÖLENİ
 01.02.2017

-Kuşağının en iyileri arasında gösterilen ünlü bariton Matthias Goerne, Freiburg Barok Orkestrası ile İş Sanat sahnesinde bir araya geliyor.

Kültür ve Sanat
243x116
-İSTANBUL FİLM FESTİVALİ YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN FİLMLERİ İÇİN GÜN SAYIYOR
 31.01.2017

-36. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere en yenilerden klasiklere, usta yönetmenlerin başyapıtlarından yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlere zengin bir program sunacak. Festivalde 200’ün zerinde film izleyicisiyle buluşacak.

Kültür ve Sanat
243x116
-BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ '3. AŞKIN SELFİESİ YARIŞMASI'NI DÜZENLİYOR
 27.01.2017

-Beşiktaş Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ödüllü Aşkın Selfiesi yarışmasının 3’üncüsünü gerçekleştiriyor. Yarışmada dereceye giren çiftleri sürpriz turlar bekliyor.

Kültür ve Sanat
243x116
-İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ, 9.SENFONİ İLE ‘KARDEŞLİK’ ÇAĞRISI YAPACAK
 27.01.2017

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi (iDOB) Avrupa’da her seslendirilişinde büyük bir yankı uyandıran Ludwig van Beethoven’ın 9. Senfonisini sahnede bir kardeşlik çağrısına dönüştürecek.

Kültür ve Sanat
243x116
-İŞSANAT'TA USTA ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ YANKILANACAK
 24.01.2017

- Can Yücel’den Turgut Uyar’a, Behçet Necatigil’den Attila İlhan’a şiirimizin usta kalemlerinin duygu yüklü şiirleri, duayen oyuncuların sesinden İş Sanat sahnesinde olacak.

Kültür ve Sanat
243x116
-DÜNYANIN DURUMU 2016: BİR KENT SÜRDÜRÜLEBİLİR OLABİLİR Mİ?
 20.01.2017

-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yayınlanan Dünyanın Durumu serisinin bu yılki konusu “Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?” başlığını taşıyor. Worldwatch Enstitüsü’nün ünlü yayını Dünyanın Durumu çeyrek asırdır geniş bir gazeteci, siyasetçi, bilinçli vatandaş ve öğrenci kitlesini sürdürülebilir gelişmedeki eğilimler hakkında bilgilendiriyor.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

243x116
-KILIÇDAROĞLU TÜRKMEN’İN İSTİFASINI İSTEDİ (2/SON)
 03.02.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, iletişim giderleri ile ilgili yaşanan fatura krizinden sonra; TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi. Türkmen’in istifasının ise henüz Başkanlık Divanı’na ulaşmadığı öğrenildi.

Parlamento Haberleri
243x116
-KILIÇDAROĞLU TÜRKMEN’İN İSTİFASINI İSTEDİ
 03.02.2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen’in iletişim giderleri ile ilgili yaşanan fatura krizinden sonra, Türkmen’in Başkanlık Divanı Üyeliğinden istifasını istedi

Parlamento Haberleri
243x116
-AK PARTİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ÖNCE EKRANLARDA ANLATACAK: 15 TEMMUZ VURGUSU YAPILACAK
 03.02.2017

-Gözler, başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasına çevrilirken, AK Parti MYK toplantısında kampanya süreci ile ilgili takvimi netleştirdi. Meclis tatil edilinceye kadar anayasa değişikliği teklifi ekranlarda anlatılacak. Referandum süreci başladıktan sonra ve Meclis tatil kararı aldıktan sonra sahalara inilecek.

Parlamento Haberleri
243x116
-TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN(2/SON): TEKLİFİ GÖNDERDİK TÜRKİYE’YE HAYIRLI OLSUN
 02.02.2017

-Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Teklifi bu akşam gönderdik Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.

Parlamento Haberleri
243x116
-MERKEL: BAŞKANLIĞIN YETKİLERİNİ KISKANDIM
 02.02.2017

-TBMM ziyaretinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Başkanlığın yetkilerini kıskandım” dedi.

Parlamento Haberleri
243x116
-TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN(1): BU AKŞAM ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİ GÖNDEREBİLİRİM
 02.02.2017

-TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifinin bu akşam Beştepe’ye gönderilebileceğini kaydetti.

Parlamento Haberleri

Sağlık

243x116
-REFLÜ SES KISIKLIĞINA YOL AÇABİLİYOR
 01.02.2017

Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, reflü durumunda asit maruziyetine alışık olmayan gırtlak ve ses tellerinin ciddi olarak zarar görebileceğini, bunun da ses tellerinin yapısında bozulmalara yol açarak ses kısıklığı oluşturabileceğinin belirtti.

Sağlık
243x116
-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
243x116
-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
243x116
-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
243x116
-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
243x116
-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık

Eğitim

243x116
-YÖK’TEN ÖZEL ÖĞRENCİ AÇIKLAMASI
 20.01.2017

-Yükseköğretim Kurulu(YÖK), 667 Sayılı KHK ile kapatılan ve özel öğrencilik hakkını kullanmayan ya da kullanamayan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar özel öğrenci olmak istedikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Eğitim
243x116
-NA’EH YÖK’Ü ZİYARET ETTİ
 18.01.2017

-İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, bugün Yükseköğretim Kurulu’nu ziyaret etti.

Eğitim
243x116
-BAKAN YILMAZ: 53 FARKLI DERSİN TASLAK MÜFREDATI İÇİN ASKIYA ÇIKILMIŞTIR
 13.01.2017

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Eğitim
243x116
-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
243x116
-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
243x116
-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim

Foto Galeri





Son Haberler

-YILDIRIM’DAN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
 İç Haberler 03.02.2017
-ERDOĞAN: NİSAN AYINDA ‘EVET’E HAZIR MIYIZ?
 İç Haberler 03.02.2017
-TÜRK’ÜN TAHLİYESİNİN ARDINDAN HDP’DEN İLK AÇIKLAMA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK
 İç Haberler 03.02.2017
-BAŞBAKAN YILDIRIM: MERSİN ŞEHİR HASTANESİ UĞURLU KADEMLİ OLSUN
 İç Haberler 03.02.2017
-BAKAN ALBAYRAK: AKKUYU NGS'Yİ 2023'TE HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ
 Ekonomi Haberleri 03.02.2017
-EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDENMESİ ÇALIŞMASINDA AKBANK DA PROTOKOLÜ İMZALADI
 Ekonomi Haberleri 03.02.2017
-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÖRFEZ VE ARABİSTAN TURUNA ÇIKIYOR
 İç Haberler 03.02.2017
-MAHKEME '15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI' ADINA ODA İTİRAZINI REDDETTİ
 İç Haberler 03.02.2017
-EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KONUSU ATLANMAMASI GEREKEN BİR MEVZUDUR
 İç Haberler 03.02.2017
-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GAP'TA MESLEK KURSLARI VERECEK
 Ekonomi Haberleri 03.02.2017
-ADALET BAKANI BOZDAĞ’DAN MERKEL’E: KANIT İSTİYORLAR DOSYALARA BAKMIYORLAR
 İç Haberler 03.02.2017
- GARANTİ PROMOSYON ÖDEMELERİNE MART AYINDA BAŞLAYACAK
 Ekonomi Haberleri 03.02.2017
-İZMİR'E ÖDÜL MÜJDESİ: İZMİR KALKINMA AJANSI FİNANCİAL TIMES ÖDÜLÜNÜ KAZANDI !
 Ekonomi Haberleri 03.02.2017