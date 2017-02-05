Anka Haber Ajansı

-KILIÇDAROĞLU (2/SON): HAYIRLI BİR İŞ YAPMAMIZ LAZIM
05.02.2017
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Getirilen değişiklikler bu ülkenin hayrına değil. O nedenle hayırlı bir iş yapmamız lazım. Bu işin sağı solu yok. Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, dindar vatandaşı hepimizin sorumluluğu var” dedi.
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-KILIÇDAROĞLU (1): MESELE PARTİ DEĞİL VATAN MESELESİ
05.02.2017
ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliklerine neden ‘hayır’ dediklerini vatandaşlara “inatlaşmadan, kavga etmeden, bilgiyle” anlatılmasını istedi. Kılıçdaroğlu örgüte, “Bu mesele bir parti meselesi değildir’ diyeceksiniz, ‘Bu mesele bir demokrasi meselesidir, bir Türkiye meselesidir, vatan, bayrak meselesidir’ diyeceksiniz. Bunun partilerle ilgisi yok” diye seslendi.
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