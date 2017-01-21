Anka Haber Ajansı

İç Haberler

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-GAZETECİ MAHALLİ’DEN KILIÇDAROĞLU VE BOZDAĞ'A TEŞEKKÜR
 21.01.2017

-Gazeteci Hüsnü Mahalli, tahliye edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve CHP’li milletvekillerine teşekkür etti.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU BAŞBAKAN YILDIRIM’I ARADI
 21.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıdan dolayı Başbakan Binali Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU’NDAN AKŞENER’E BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
 21.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Nihat Gürer’in vefatı nedeniyle Meral Akşener’e başsağlığı diledi.

İç Haberler
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-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞİMDİ MİLLET NİHAİ KARARI VERECEK
 21.01.2017

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa teklifinin TBMM’de onaylanmasına ilişkin, “Ne yaptınız ki’ diyenlere parlamento güzel bir cevap verdi. Şimdi milletim inşallah nihai kararı verecek” dedi.

İç Haberler
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-FEYZİOĞLU: VEKİLİN YAPAMADIĞINI ASİL YAPACAK. TÜRK MİLLETİ BÖLÜNME ANAYASASINA İZİN VERMEYECEK
 21.01.2017

- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılacak referandumda Türk Milleti'nin, egemenliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağını söyledi. Feyzioğlu, "Türk Milleti, bölünme ve kalıcı istikrarsızlık anayasasına izin vermeyecektir. Vekillerin sahip çıkamadığı Meclis'e Türk Milleti sahip çıkacaktır" dedi.

İç Haberler
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-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 12 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜNÜ ATADI
 21.01.2017

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından 12 üniversitenin rektör atamasını gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’i atadı.

İç Haberler

Dış Haberler

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-BARZANİ’NİN GÖREVİNİ BIRAKTIĞI İDDİALARI YALANLANDI
 16.01.2017

-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi(IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakacağı iddiaları yalanlandı.

Dış Haberler
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-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN’DAKİ SALDIRIYI KINADI
 10.01.2017

-Dışişleri Bakanlığı, “Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dış Haberler
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-RAFSANCANİ HAYATINI KAYBETTİ
 08.01.2017

-İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

Dış Haberler
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-THERESA MAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KIBRIS KONUSUNDA ARADI
 07.01.2017

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs barış görüşmeleri konusunu ele almak üzere telefonla aradı.

Dış Haberler
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-ABD TÜRK HÜKÜMETİYLE BİRLİKTE SURİYELİ GÖÇMENLERE YARDIMDA BULUNAN STK'LARA PARA YARDIMI YAPACAK
 07.01.2017

- ABD, 2017 yılında Türk hükümetinin onayını almış Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere yardım çalışması yapacak STK programlarına parasal yardımda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı STK'ların Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de göçmenler için 2017 mali yılında yapacakları çalışmalara yardım taslağını açıkladı.

Dış Haberler
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-FAS FETÖ OKULLARINI KAPATIYOR
 06.01.2017

-Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

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-MUSTAFA KOÇ ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR
 21.01.2017

- 21 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ölümünün birinci yılında anıldı. Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen anma törenine Koç ailesi, Koç Holding çalışanları ve sevenleri katıldı.

Ekonomi Haberleri
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-MR'DA ALMANYA, ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'Yİ GEÇİP OECD BİRİNCİSİ OLDUK
 21.01.2017

- Türkiye hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında teknolojik bir teşhis gereci olan "MR"da (Manyetik Rezonans) OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Bilgisayarlı tomografide ise OECD liderliğini ABD yaparken Türkiye bu alanda ise yedinci sırada yer aldı. Türkiye'de sezaryen yöntemiyle doğumun yüzde 50 sınırını aştığı, Türkiye'nin bu yöntemde yüzde 50 barajını aşan tek ülke olduğu bildirildi.

Ekonomi Haberleri
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-İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ATO’YU ZİYARET ETTİ
 21.01.2017

-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Bütün isteğimiz bölgedeki istikrarın bir an önce sağlanması, böylelikle ticaret hacimlerinin artması” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-TÜRK FİRMALARININ CERN’DEKİ İŞ HACMİ 400 BİN EURO’YA ULAŞTI
 21.01.2017

-Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi’nde TOBB’un öncülüğünde 3 Türk firması 4 ihaleyi kazanarak 400 bin avro iş hacmine ulaştı.

Ekonomi Haberleri
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-HAZİNE: SPUTNİK ŞİMŞEK’İN SÖZLERİYLE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMIŞTIR
 20.01.2017

-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, Davos’ta katıldığı paneldeki sözlerinin bazı haber ajanslarınca çarpıtıldığı belirtilerek, "Türkiye’nin artık Esad’sız bir anlaşmada ısrar edemeyeceğine" yönelik haberlerin yorum olduğu ifade edildi.

Ekonomi Haberleri
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-AVM YATIRIMCILARI: KUR RİSKİNİ TEK TARAFIN ÜZERİNE YIKMAK HAKKANİYETLİ DEĞİL
 20.01.2017

- AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Belgü AVM kiraları konusunda yaşanan sorunlarla ilgili olarak “Perakendeci en çok kurdaki dalgalanmadan şikâyetçi. Kur riskini tek tarafın üzerine yıkmak hakkaniyetli bir yol değil. Kur dalgalanmasının önüne geçmek için yeni finansal enstrümanlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor“ dedi.

Ekonomi Haberleri

Gündem

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-ANKA, 21 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ
 21.01.2017

-ANKA, 21 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 20 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ
 20.01.2017

-ANKA, 20 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 19 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 19.01.2017

-ANKA, 19 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 18.01.2017

-ANKA, 18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 17 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ
 17.01.2017

-ANKA, 17 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 16 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ
 16.01.2017

-ANKA, 16 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

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-DÜNYANIN DURUMU 2016: BİR KENT SÜRDÜRÜLEBİLİR OLABİLİR Mİ?
 20.01.2017

-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yayınlanan Dünyanın Durumu serisinin bu yılki konusu “Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?” başlığını taşıyor. Worldwatch Enstitüsü’nün ünlü yayını Dünyanın Durumu çeyrek asırdır geniş bir gazeteci, siyasetçi, bilinçli vatandaş ve öğrenci kitlesini sürdürülebilir gelişmedeki eğilimler hakkında bilgilendiriyor.

Kültür ve Sanat
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-STRAVİNSKY'NİN ‘HOVARDANIN SONU’ OPERASI SÜREYYA OPERASI'NDA
 20.01.2017

- Ünlü besteci Igor Stravinsky’nin “The Rake’s Progress- Hovardanın Sonu” isimli operası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 21 Ocak Cumartesi akşamı Türkiye prömiyerini yapacak.

Kültür ve Sanat
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-FRANSIZ FLÜTÇÜ EMMANUEL PAHUD İŞ SANAT SAHNESİ’NDE
 18.01.2017

-Türkiye’deki klasik müzikseverlerin yakından tanıdığı Fransız flütist Emmanuel Pahud, Almanya’nın en iyi oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam ile İş Sanat sahnesinde bir araya geliyor.

Kültür ve Sanat
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-PERA’DA BALKAN FİLMLERİ BAŞLIYOR
 12.01.2017

- İstikamet: Balkanlar programı kapsamında 9 filme yer veriliyor. Program, savaşların etkilediği aşkları ve aileleri, savaşın geride kaldığı günlerde farklı sebeplerle yolu Balkanlar’dan geçenlerin hikâyelerini içeriyor.

Kültür ve Sanat
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-İDSO BU HAFTA ÜNLÜ KEMANCI LAKATOS'A EŞLİK EDECEK
 11.01.2017

- Ünlü kemancı Robert Lakatos 13 Ocak Cuma akşamı İDSO DenizBank konserinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Sanat
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-İŞ SANAT'TA BAROK DÜELLO
 10.01.2017

- Barok ve erken klasik dönem eserlerine getirdikleri yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Cappella Gabetta 12 Ocak'ta bir kez daha İş Sanat sahnesine konuk oluyor.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

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-YILDIRIM: MİLLETİMİZ BU MÜCADELEYİ 'EVET' OYUYLA TAÇLANDIRACAK
 21.01.2017

-Başbakan Binali Yıldırım, 7 Şubat’ta meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşısında görmek istediğini belirterek, “Konuşanlar, senaryo yazanlar, bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. Milletimiz bu mücadeleyi 'Evet' oyuyla taçlandıracak” dedi.

Parlamento Haberleri
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-AK PARTİLİ MUŞ: YAPTIĞIMIZ EN ÖNEMLİ ŞEY TEKLİFİN MİLLET ÖNÜNE GÖTÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAK OLDU
 21.01.2017

-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bizim burada parlamento olarak yaptığımız mesele dün Sayın Başbakanımız da ifade etti, anayasayı değiştirmek değil, bu değişiklik teklifinin milletin önüne götürülmesini sağlamak olmuştur” dedi.

Parlamento Haberleri
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-CHP’Lİ ÖZEL: BİZ MECLİS TATİL OLMASIN DİYORUZ
 21.01.2017

-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz Meclis tatil olmasın diyoruz. 20 gün boyunca kolumuzu bükerek yani zorla insanlık dışı şartlarda Meclis’i çalıştıranlar milletvekillerinin tatil kararını tek başlarına alacak cesaretleri yok. Ve 9 kişiyi getirip 184 kişi varmış gibi göz yummamızı istiyorlar. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

Parlamento Haberleri
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-MECLİS GENEL KURULU AÇILDI, BİRLEŞİME BİR SAAT ARA VERİLDİ
 21.01.2017

-Meclis Genel Kurulu saat 14.00’te Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında saat 14.00’te açıldı. Birleşime bir saat ara verildi.

Parlamento Haberleri
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-LİDERLER REFERANDUM İÇİN MEYDANLARA İNECEK
 21.01.2017

-Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.

Parlamento Haberleri
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-ESRA EROL'UN RAKİPLERİ ARTTI: EŞ İSTEYEN DE , İŞ İSTEYEN DE YOL İSTEYEN DE MECLİS'E YAZDI
 21.01.2017

-Meclis Dilekçe Komisyonu’na bardakdan boşanırcasına dilekçe yağdı. TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir yılda 8 bin 438 dilekçe geldi. İş isteyen de evlenmek isteyen de milletvekillerine yazdı. Meclis’e en çok başvuran ise erkekler oldu.

Parlamento Haberleri

Sağlık

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-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
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-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
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-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
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-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
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-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık
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-GENEL SAĞLIK-İŞ BAŞKANI BACAKSIZ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN ASIL NEDENİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
 08.12.2016

- Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlıkta şiddetin asıl nedeninin hükümetin yanlış sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ileri sürdü ve “sağlıkta dönüşüm” programından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık

Eğitim

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-YÖK’TEN ÖZEL ÖĞRENCİ AÇIKLAMASI
 20.01.2017

-Yükseköğretim Kurulu(YÖK), 667 Sayılı KHK ile kapatılan ve özel öğrencilik hakkını kullanmayan ya da kullanamayan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar özel öğrenci olmak istedikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Eğitim
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-NA’EH YÖK’Ü ZİYARET ETTİ
 18.01.2017

-İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, bugün Yükseköğretim Kurulu’nu ziyaret etti.

Eğitim
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-BAKAN YILMAZ: 53 FARKLI DERSİN TASLAK MÜFREDATI İÇİN ASKIYA ÇIKILMIŞTIR
 13.01.2017

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Eğitim
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-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
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-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
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-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim

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-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞİMDİ MİLLET NİHAİ KARARI VERECEK
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-CHP’Lİ ÖZEL: BİZ MECLİS TATİL OLMASIN DİYORUZ
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-MECLİS GENEL KURULU AÇILDI, BİRLEŞİME BİR SAAT ARA VERİLDİ
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