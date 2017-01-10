Anka Haber Ajansı

-Başbakan Binali Yıldırım, "Demokratik ülkelerde halkın gündemini meşgul eden sorunlar, özgürce tartışılarak çözüme kavuşturulur. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunup, geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir. Bu husus ülkemizin itibarının yükselmesiyle de doğrudan ilgilidir" ifadelerini kullandı.

-ERDOĞAN: ÜLKEMİZDE KARA LİSTEDE OLAN FETÖ MENSUBU ABD’DE REKTÖR BU NE MENEM İŞTİR?

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canını kurtarmak için kapılarına gelenleri kovanların darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıktığını belirterek, “Müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?” dedi.