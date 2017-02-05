Anka Haber Ajansı

İç Haberler

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-ORGENERAL AKAR GAZİANTEP VE KİLİS’TE DENETLEMEDE
 05.02.2017

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis’te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulundu.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU (2/SON): HAYIRLI BİR İŞ YAPMAMIZ LAZIM
 05.02.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Getirilen değişiklikler bu ülkenin hayrına değil. O nedenle hayırlı bir iş yapmamız lazım. Bu işin sağı solu yok. Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, dindar vatandaşı hepimizin sorumluluğu var” dedi.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU (1): MESELE PARTİ DEĞİL VATAN MESELESİ
 05.02.2017

ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliklerine neden ‘hayır’ dediklerini vatandaşlara “inatlaşmadan, kavga etmeden, bilgiyle” anlatılmasını istedi. Kılıçdaroğlu örgüte, “Bu mesele bir parti meselesi değildir’ diyeceksiniz, ‘Bu mesele bir demokrasi meselesidir, bir Türkiye meselesidir, vatan, bayrak meselesidir’ diyeceksiniz. Bunun partilerle ilgisi yok” diye seslendi.

İç Haberler
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-BAŞBAKAN YILDIRIM: HAYIRCILARA BAKIN, ONA GÖRE KARARINIZI VERİN
 05.02.2017

-Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine neden evet dediklerini açıklayarak, “PKK hayır diyor, onun için. FETÖ hayır diyor, HDP hayır diyor, onun için evet diyoruz. Hayırcılara bakın, ona göre kararınızı verin” dedi.

İç Haberler
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-BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KERİMOĞLU: KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORKALIM
 05.02.2017

-Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Kansere İnat Yaşasın Hayat” seminerinde, “Konu kanser olunca ilk bilinmesi gereken, bu hastalıkla mücadelede birinci kural erken tanı ve teşhis. Kanserden korkmayalım, geç kalmaktan korkalım” ifadelerini kullandı.

İç Haberler
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-05/02/2017: HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE ARTACAK
 05.02.2017

-Hava sıcaklığının 2-4 derece artacağı tahmin edilirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de kar erimelerine karşı uyarıda bulunuldu.

İç Haberler

Dış Haberler

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-BARZANİ YARALI PEŞMERGELERİ TEDAVİ İÇİN RUSYA'YA GÖNDERDİ
 05.02.2017

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yaralı askerlerini tedavi için Rusya’ya göndermeye başladığı bildirilirken Peşmerge Bakanlığı, yaralanan askerlerine verilen tedavi nedeniyle Yunanistan’a 1 milyon euro, Türkiye’ye ise 410 bin dolar tutarında bir borcunun olduğunu açıkladı.

Dış Haberler
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-KATHİMERİNİ: YUNAN ORDUSU TETİKTE
 05.02.2017

-Kathimerini gazetesi, Atina’nın Türkiye ile “ Ege gerilimleri konusunda tetikte” olduğunu belirtirken, Yunan ordusunun “özellikle Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege’deki olası bir sürpriz hareketinden kaygı duyduğunu" yazdı.

Dış Haberler
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-ABD TEMYİZ MAHKEMESİ'NDEN TRUMP'A RET
 05.02.2017

-ABD Temyiz Mahkemesi'nin 9. Dairesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını durduran mahkeme kararını yerinde buldu.

Dış Haberler
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-BAKAN AVCI BU HAFTA İSRAİL’İ ZİYARET EDİYOR
 05.02.2017

-Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci hızlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 7-8 Şubat günlerinde İsrail’i ziyaret edecek. Bu arada, bir Türk enerji heyetinin bugün Kudüs’te İsrailli ve ABD’li şirketlerle gaz boru hattı projesini ele alacağına dikkat çekiliyor.

Dış Haberler
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-ALMAN PARLAMENTERLER ‘DAYANIŞMA’ GÖSTERMEK İÇİN TBMM’Yİ ZİYARET EDECEK
 05.02.2017

-Alman Federal Meclisi Türk-Alman Dostluk Grubu heyeti, 5-9 Şubat günlerinde Türkiye’ye yapacağı ziyaret sırasında “dayanışmasını göstermek için” TBMM’yi ziyaret edecek. Heyet ayrıca iktidar ve muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Dış Haberler
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- TÜRKİYE VE SURİYELİ MUHALEFET, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNDE PYD’Yİ İSTEMİYOR
 05.02.2017

-Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı İbrahim Biro, geçen Cuma günü Suriye muhalefetiyle Ankara’da yapılan görüşmelerde Türkiye’nin PYD’nin bu ay yapılacak Cenevre müzakerelerine davet edilmeyeceğini söylediğini duyururken bu görüşün Suriye muhalefetince paylaşıldığını ifade etti.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

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-2016’DA 426 FUAR DÜZENLENDİ, ZİYARETÇİ SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ
 05.02.2017

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2016 yılı fuar istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2015 yılında yurt içinde toplam 419 fuar düzenlenmişken, bu sayı 2016 yılında 426’ya yükseldi. 2016’da fuar ziyaretçi sayısı da 2015 yılına göre 1 milyon 10 bin 107 kişi arttı.

Ekonomi Haberleri
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-TZOB: AROMATİK BİTKİ İHRACATI ARTIRILMALI
 05.02.2017

-Aromatik bitkilerin önemli bir ekonomik potansiyel olduğunu belirten Türkiye Ziraat odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Yıllık 25 milyar dolarlık pazardan sadece 158,4 milyon dolar alıyoruz. Potansiyelimizle bu rakamın çok çok üzerinde ihracat yapmamız mümkündür” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-TESK: YENİ GİRİŞİMCİLERİN TERCİHİ GIDA SEKTÖRÜ
 05.02.2017

-Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari faaliyetlerde kadınların, erkeklere oranla daha girişimci olduklarını belirterek, “Girişimci esnafımızın tercihi lokanta, pastane, ev yemeği lokantacılığı, simit fırını, unlu mamuller gibi gıda sektörleri” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-QNB FİNANSBANK’IN 2016 YIL SONU NET KARI 1 MİLYAR 203 MİLYON TL OLDU
 04.02.2017

- QNB Finansbank, 2016 yılında toplam aktiflerini 101 milyar 503 milyon TL’ye, müşteri mevduatını da 51 milyar 966 milyon TL’ye yükselterek, 2016 yıl sonu net karını 1 milyar 203 milyon TL’ye çıkardı.

Ekonomi Haberleri
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-IMF: TÜRKİYE BU YIL YÜZDE 2.9 BÜYÜYECEK, ORTA VADEDE BÜYÜME DERECE DERECE ARTACAK
 04.02.2017

- Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için bu yıl yüzde 2.9 büyüme öngördü. Türkiye'nin 2016-2017 döneminde büyüme potansiyelinin altında olacağını kaydeden IMF, orta vadede ekonomik büyümenin derece derece artması beklentisini ortaya koydu. IMF bu dönem için büyüme oranını yüzde 3.5 olarak yansıttı. Kuruluş, Kasım ayında Türkiye için 2017'de yüzde 3 büyüme öngörmüştü. IMF "Büyümenin 2016-2017'de potansiyelin altında olması tahmin ediliyor. Başkanlık sistemine geçiş üzerindeki siyasi odak; AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği üzerinde yeniden sorulan sorular; ve Güney-Doğu'daki gergin güvenlik durumu ve komşu ülkelerdeki çatışmaların, iç talebi baskılayarak belirsizliği uzatacağı bekleniyor. Mali teşvik ve Rus yaptırımlarının tedrici kaldırılması beklentisinin büyümeyi destekleyeceği tahmin ediliyor. Orta vadede büyümenin yüzde 3.5 dolayında sabit kalması tahmin ediliyor. Enflasyonun hedef üzerinde ve cari işlemler açığının büyükçe kalması bekleniyor" değerlendirmesi yaptı.

Ekonomi Haberleri
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-ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ KADİROV ANKARALI İŞ ADAMLARINI YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI
 04.02.2017

- Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret eden Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov, Ankaralı iş adamlarını yatırım yapmaları için Özbekistan’a davet etti.

Ekonomi Haberleri

Gündem

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-ANKA, 5 ŞUBAT 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 05.02.2017

-ANKA, 5 ŞUBAT 2017 PAZAR GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ
 04.02.2017

-ANKA, 4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 3 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNDEMİ
 03.02.2017

ANKA, 3 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNDEMİ

Gündem
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ANKA, 2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 02.02.2017

ANKA, 2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
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ANKA, 1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 01.02.2017

ANKA, 1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Gündem
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ANKA, 31 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ
 31.01.2017

ANKA, 31 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

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-TEPECİK FİLARMONİ ORKESTRASI 7 ŞUBAT’TA ‘İLLE DE YAŞAM OLSUN’ DİYECEK
 04.02.2017

- Konak Belediyesi’nin desteğiyle ‘İlle de Mozart olsun’ projesiyle büyük ses getiren Tepecik Filarmoni Orkestrası, 7 Şubat Salı Günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 20.30’da konser verecek.

Kültür ve Sanat
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-İŞ SANAT’TA ÜNLÜ BARİTON MATTHİAS GOERNE VE FREİBURGLULARDAN BAROK ŞÖLENİ
 01.02.2017

-Kuşağının en iyileri arasında gösterilen ünlü bariton Matthias Goerne, Freiburg Barok Orkestrası ile İş Sanat sahnesinde bir araya geliyor.

Kültür ve Sanat
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-İSTANBUL FİLM FESTİVALİ YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN FİLMLERİ İÇİN GÜN SAYIYOR
 31.01.2017

-36. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere en yenilerden klasiklere, usta yönetmenlerin başyapıtlarından yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlere zengin bir program sunacak. Festivalde 200’ün zerinde film izleyicisiyle buluşacak.

Kültür ve Sanat
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-BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ '3. AŞKIN SELFİESİ YARIŞMASI'NI DÜZENLİYOR
 27.01.2017

-Beşiktaş Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ödüllü Aşkın Selfiesi yarışmasının 3’üncüsünü gerçekleştiriyor. Yarışmada dereceye giren çiftleri sürpriz turlar bekliyor.

Kültür ve Sanat
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-İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ, 9.SENFONİ İLE ‘KARDEŞLİK’ ÇAĞRISI YAPACAK
 27.01.2017

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi (iDOB) Avrupa’da her seslendirilişinde büyük bir yankı uyandıran Ludwig van Beethoven’ın 9. Senfonisini sahnede bir kardeşlik çağrısına dönüştürecek.

Kültür ve Sanat
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-İŞSANAT'TA USTA ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ YANKILANACAK
 24.01.2017

- Can Yücel’den Turgut Uyar’a, Behçet Necatigil’den Attila İlhan’a şiirimizin usta kalemlerinin duygu yüklü şiirleri, duayen oyuncuların sesinden İş Sanat sahnesinde olacak.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

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-ELİF DOĞAN TÜRKMEN TBMM BAŞKANLIK DİVANI'NDAN İSTİFA ETTİ
 04.02.2017

- CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etti.

Parlamento Haberleri
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-KILIÇDAROĞLU TÜRKMEN’İN İSTİFASINI İSTEDİ (2/SON)
 03.02.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, iletişim giderleri ile ilgili yaşanan fatura krizinden sonra; TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi. Türkmen’in istifasının ise henüz Başkanlık Divanı’na ulaşmadığı öğrenildi.

Parlamento Haberleri
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-KILIÇDAROĞLU TÜRKMEN’İN İSTİFASINI İSTEDİ
 03.02.2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen’in iletişim giderleri ile ilgili yaşanan fatura krizinden sonra, Türkmen’in Başkanlık Divanı Üyeliğinden istifasını istedi

Parlamento Haberleri
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-AK PARTİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ÖNCE EKRANLARDA ANLATACAK: 15 TEMMUZ VURGUSU YAPILACAK
 03.02.2017

-Gözler, başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasına çevrilirken, AK Parti MYK toplantısında kampanya süreci ile ilgili takvimi netleştirdi. Meclis tatil edilinceye kadar anayasa değişikliği teklifi ekranlarda anlatılacak. Referandum süreci başladıktan sonra ve Meclis tatil kararı aldıktan sonra sahalara inilecek.

Parlamento Haberleri
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-TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN(2/SON): TEKLİFİ GÖNDERDİK TÜRKİYE’YE HAYIRLI OLSUN
 02.02.2017

-Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Teklifi bu akşam gönderdik Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.

Parlamento Haberleri
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-MERKEL: BAŞKANLIĞIN YETKİLERİNİ KISKANDIM
 02.02.2017

-TBMM ziyaretinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Başkanlığın yetkilerini kıskandım” dedi.

Parlamento Haberleri

Sağlık

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-REFLÜ SES KISIKLIĞINA YOL AÇABİLİYOR
 01.02.2017

Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, reflü durumunda asit maruziyetine alışık olmayan gırtlak ve ses tellerinin ciddi olarak zarar görebileceğini, bunun da ses tellerinin yapısında bozulmalara yol açarak ses kısıklığı oluşturabileceğinin belirtti.

Sağlık
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-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
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-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
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-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
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-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
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-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık

Eğitim

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-YÖK’TEN ÖZEL ÖĞRENCİ AÇIKLAMASI
 20.01.2017

-Yükseköğretim Kurulu(YÖK), 667 Sayılı KHK ile kapatılan ve özel öğrencilik hakkını kullanmayan ya da kullanamayan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar özel öğrenci olmak istedikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Eğitim
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-NA’EH YÖK’Ü ZİYARET ETTİ
 18.01.2017

-İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, bugün Yükseköğretim Kurulu’nu ziyaret etti.

Eğitim
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-BAKAN YILMAZ: 53 FARKLI DERSİN TASLAK MÜFREDATI İÇİN ASKIYA ÇIKILMIŞTIR
 13.01.2017

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Eğitim
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-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
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-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
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-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim

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