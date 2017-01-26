Anka Haber Ajansı

İç Haberler

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-BAŞBAKAN YILDIRIM: ÖNÜMÜZDEKİ 75 GÜN ÖNEMLİ
 26.01.2017

-Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin önünde yeni dönem olduğunu belirterek, “Önümüzdeki 75 gün önemli. Bu 75 gün nedir, bir halk oylaması yapacağız. Meclis anayasa değiştirmedi, anayasa değişikliğinin millete gideceğini kabul etti. Millet önüne sandığı konacak, kararını verecek, asıl sözü millet söyleyecek. Biz millete gidişin önünü açtık” dedi.

İç Haberler
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-ALEVİLER: DERS KİTAPLARINDA 'BİSMİLLAH' İLE BİRLİKTE 'BİSMİŞAH' KAVRAMI DA AÇIKLANSIN
 26.01.2017

- Aleviler ders kitaplarında "Bismillah" kavramı yanında "Bismişah" kavramının da açıklanmasını istedi.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU EL BAB ŞEHİDİ ÇALIŞKANCI’NIN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ
 26.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab şehidi Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın babası Ali Çalışkancı’yı arayarak başsağlığı diledi.

İç Haberler
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-AVUKATLAR CHICAGO'DAKİ GÜLEN OKULLARI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
 26.01.2017

- ABD'de FETÖ hareketini Türkiye adına takip eden Robert Amsterdam'ın hukuk bürosuna bağlı avukatlar, Gülencilere ait Chicago'daki bir sözleşmeli okulla ilgili suç duyurusunda bulundu. Avukatlar Chicago Kamu Eğitimi Genel Müfettişinden yerel bir sözleşmeli eğitim kurumu ve grubun ABD vatandaşlarının vergileriyle fonlanan Rogers Park'taki okul konusunda soruşturma açılmasını talep etti.

İç Haberler
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-CHP’Lİ BUDAK: ERKEN REZERVASYON RAKAMLARI BEKLENTİNİN ALTINDA
 26.01.2017

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, turizmde 2017 yılı erken rezervasyon rakamlarının beklentinin altında kaldığını belirtti.

İç Haberler
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-ŞEHİRCİLİK ŞURASI YARIN BAŞLAYACAK
 26.01.2017

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği Şehircilik Şurası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın başlayacak.

İç Haberler

Dış Haberler

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-BARZANİ’NİN GÖREVİNİ BIRAKTIĞI İDDİALARI YALANLANDI
 16.01.2017

-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi(IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakacağı iddiaları yalanlandı.

Dış Haberler
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-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN’DAKİ SALDIRIYI KINADI
 10.01.2017

-Dışişleri Bakanlığı, “Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dış Haberler
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-RAFSANCANİ HAYATINI KAYBETTİ
 08.01.2017

-İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

Dış Haberler
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-THERESA MAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KIBRIS KONUSUNDA ARADI
 07.01.2017

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs barış görüşmeleri konusunu ele almak üzere telefonla aradı.

Dış Haberler
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-ABD TÜRK HÜKÜMETİYLE BİRLİKTE SURİYELİ GÖÇMENLERE YARDIMDA BULUNAN STK'LARA PARA YARDIMI YAPACAK
 07.01.2017

- ABD, 2017 yılında Türk hükümetinin onayını almış Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere yardım çalışması yapacak STK programlarına parasal yardımda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı STK'ların Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de göçmenler için 2017 mali yılında yapacakları çalışmalara yardım taslağını açıkladı.

Dış Haberler
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-FAS FETÖ OKULLARINI KAPATIYOR
 06.01.2017

-Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

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-OCAK 2017 ZAM FARKLARI BUGÜN YATIRILMAYA BAŞLANDI
 26.01.2017

- Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait Ocak 2017 zam farklarının bugün ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Ekonomi Haberleri
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-YAPI KREDİ ÇAĞRI MERKEZİ’NE ULUSLARARASI ÖDÜL
 26.01.2017

- Yapı Kredi Çağrı Merkezi, uyguladığı NICE Speech Analytics ile Call Center Management Association’ın düzenlediği Avrupa Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde 119 firma içerisinde “Müşteri İçgörüsünün En İyi Uygulanışı” kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Ekonomi Haberleri
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-COCA-COLA İÇECEK FTSE4GOOD GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ENDEKSİNE GİRDİ
 26.01.2017

- Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede 25 fabrika ve 10 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), Londra Borsası ve Financial Times ortaklığında, bağımsız bir organizasyon olan FTSE tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen FTSE4GOOD ‘Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde yer aldı.

Ekonomi Haberleri
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-42 BİN 100 MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAYBOLDU
 26.01.2017

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 29 Ocak 2017 çekilişine ait 42 bin 100 adet biletin posta sevkiyatı sırasında kaybolduğunu ve söz konusu biletlere ikramiye çıkması halinde ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Ekonomi Haberleri
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-BDDK, BANK OF TOKYO MİTSUBİSHİ UFJ’YE DANIŞMANLIK İZNİ VERDİ
 26.01.2017

- Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.’ye destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verdi.

Ekonomi Haberleri
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-İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: DÜNYADA GELİŞMİŞLİK KRİTERLERİNİ NİTELİKLİ TEKNOLOJİK ÜRETİM BELİRLİYOR
 25.01.2017

- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyada gelişmişlik kriterlerini artık ihracat, üretim ya da istihdam değil nitelikli teknolojik üretim ve yatırım tutarının belirlediğine dikkat çekti.

Ekonomi Haberleri

Gündem

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ANKA, 26 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 26.01.2017

ANKA, 26 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 25.01.2017

Gündem
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-ANKA, 24 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ
 24.01.2017

-ANKA, 24 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 23 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ
 23.01.2017

-ANKA, 23 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 22 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 22.01.2017

-ANKA, 22 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 21 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ
 21.01.2017

-ANKA, 21 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

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-İŞSANAT'TA USTA ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ YANKILANACAK
 24.01.2017

- Can Yücel’den Turgut Uyar’a, Behçet Necatigil’den Attila İlhan’a şiirimizin usta kalemlerinin duygu yüklü şiirleri, duayen oyuncuların sesinden İş Sanat sahnesinde olacak.

Kültür ve Sanat
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-DÜNYANIN DURUMU 2016: BİR KENT SÜRDÜRÜLEBİLİR OLABİLİR Mİ?
 20.01.2017

-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yayınlanan Dünyanın Durumu serisinin bu yılki konusu “Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?” başlığını taşıyor. Worldwatch Enstitüsü’nün ünlü yayını Dünyanın Durumu çeyrek asırdır geniş bir gazeteci, siyasetçi, bilinçli vatandaş ve öğrenci kitlesini sürdürülebilir gelişmedeki eğilimler hakkında bilgilendiriyor.

Kültür ve Sanat
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-STRAVİNSKY'NİN ‘HOVARDANIN SONU’ OPERASI SÜREYYA OPERASI'NDA
 20.01.2017

- Ünlü besteci Igor Stravinsky’nin “The Rake’s Progress- Hovardanın Sonu” isimli operası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 21 Ocak Cumartesi akşamı Türkiye prömiyerini yapacak.

Kültür ve Sanat
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-FRANSIZ FLÜTÇÜ EMMANUEL PAHUD İŞ SANAT SAHNESİ’NDE
 18.01.2017

-Türkiye’deki klasik müzikseverlerin yakından tanıdığı Fransız flütist Emmanuel Pahud, Almanya’nın en iyi oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam ile İş Sanat sahnesinde bir araya geliyor.

Kültür ve Sanat
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-PERA’DA BALKAN FİLMLERİ BAŞLIYOR
 12.01.2017

- İstikamet: Balkanlar programı kapsamında 9 filme yer veriliyor. Program, savaşların etkilediği aşkları ve aileleri, savaşın geride kaldığı günlerde farklı sebeplerle yolu Balkanlar’dan geçenlerin hikâyelerini içeriyor.

Kültür ve Sanat
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-İDSO BU HAFTA ÜNLÜ KEMANCI LAKATOS'A EŞLİK EDECEK
 11.01.2017

- Ünlü kemancı Robert Lakatos 13 Ocak Cuma akşamı İDSO DenizBank konserinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

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-KILIÇDAROĞLU’NUN FEZLEKESİ MECLİS’TE
 26.01.2017

-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki iki dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.

Parlamento Haberleri
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-CHP, MÜKERRER OY KULLANAN VEKİLLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
 26.01.2017

-CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP olarak mükerrer oy kullanan milletvekilleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Parlamento Haberleri
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-BAŞBAKAN’A SEÇİM GÜVENLİĞİ SORUSU
 26.01.2017

-CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Yüksek Seçim Kurulu’nda SEÇSİS Projesinde kullanılan işletim sisteminin güvensiz olduğu ve AB ülkelerinde yasaklandığı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Parlamento Haberleri
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- YENEROĞLU: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ALMANYA’YI GERİ ÇEKİLME, ALANI OLARAK KULLANMAKTADIR
 26.01.2017

-AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “PKK terör örgütü eskiden olduğu gibi Almanya’yı geri çekilme, finans kaynağı edinme ve militan toplama alanı olarak kullanmaktadır” dedi.

Parlamento Haberleri
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-CHP GENÇLİK KIŞ KAMPINDA GENÇLERE ANAYASA BRİFİNGİ VERECEK
 26.01.2017

-CHP, Gençlik Kış Kampını 27-29 Ocak 2017 tarihlerinde Mersin ve Nevşehir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Kampta gençlere anayasa değişikliği anlatılacak.

Parlamento Haberleri
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-DIŞİŞLERİ BAKANI: 16 DIŞ TEMSİLCİLİĞİMİZDE ÖZEL HAREKAT EĞİTİMLİ POLİS MEMURU SAYISI 206
 26.01.2017

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 dış temsilciliğinde görev yapmakta olan özel harekat eğitimli polis memuru sayısının 206 olduğunu bildirdi.

Parlamento Haberleri

Sağlık

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-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
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-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
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-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
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-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
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-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık
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-GENEL SAĞLIK-İŞ BAŞKANI BACAKSIZ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN ASIL NEDENİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
 08.12.2016

- Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlıkta şiddetin asıl nedeninin hükümetin yanlış sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ileri sürdü ve “sağlıkta dönüşüm” programından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık

Eğitim

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-YÖK’TEN ÖZEL ÖĞRENCİ AÇIKLAMASI
 20.01.2017

-Yükseköğretim Kurulu(YÖK), 667 Sayılı KHK ile kapatılan ve özel öğrencilik hakkını kullanmayan ya da kullanamayan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar özel öğrenci olmak istedikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Eğitim
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-NA’EH YÖK’Ü ZİYARET ETTİ
 18.01.2017

-İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, bugün Yükseköğretim Kurulu’nu ziyaret etti.

Eğitim
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-BAKAN YILMAZ: 53 FARKLI DERSİN TASLAK MÜFREDATI İÇİN ASKIYA ÇIKILMIŞTIR
 13.01.2017

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Eğitim
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-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
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-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
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-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim

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-CHP’Lİ BUDAK: ERKEN REZERVASYON RAKAMLARI BEKLENTİNİN ALTINDA
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