Anka Haber Ajansı

İç Haberler

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-KILIÇDAROĞLU’NDAN TRUMP’A TEPKİ
 29.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarını belirli bir süre için ABD’ye almama kararının, evrensel değerlere, temel insan haklarına ve yüzlerce yıllık mücadelelerle elde edilen insanlığın ortak kazanımlarına aykırı olduğunu ifade etti.

İç Haberler
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-ORGENERAL AKAR: EGE DENİZİ’NDEKİ TÜM FAALİYETLERDE DOSTLUK VE BARIŞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORUZ
 29.01.2017

-Kardak Kayalıkları bölgesini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ege Denizi’nde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde dostluk ve barışın göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU’NDAN CEZZAR İÇİN MESAJ
 29.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Cezzar’ın içi tiyatro dolu aydınlık ve kocaman bir ömür yaşadığını belirterek, “Ruhu şad olsun” dedi.

İç Haberler
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-KILIÇDAROĞLU DÖVÜLEN ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİN BABASINI ARADI
 29.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’da mahalleli tarafından şiddete maruz kalan zihinsel engelli genç Muhammet Lütfü Arpat’ın babası Sinan Arpat’ı arayarak, geçmiş olsun dedi.

İç Haberler
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-İLHAN CAVCAV’IN ADI ÇANKAYA’DA PARKA VERİLECEK
 29.01.2017

-Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın adını parka verecek.

İç Haberler
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-KURTULMUŞ’TAN TERÖR AÇIKLAMASI
 29.01.2017

-Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “referandumda ‘evet’ çıktıktan sonra bu terör örgütleri, sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler” şeklindeki açıklamasının bilerek çarpıtıldığını ifade ederek, “Referandumda ‘evet’ çıkmaması için bu terör örgütleri kullanılabilir ama sonuçta millet gerçekten iradesini ortaya koyduktan sonra burada terör örgütlerinin de artık yapacak bir şeyi yok, onlar da diz çökerler. Söylediğim bundan ibarettir” dedi.

İç Haberler

Dış Haberler

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-TÜRKİYE ALMAN ÖĞRENCİLERİN EN SEVDİĞİ BEŞİNCİ ÜLKE
 28.01.2017

Alman öğrencilerin en sevdiği beşinci ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Dış Haberler
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-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARA KARŞI TÜM HUKUK YOLLARI KULLANILARAK GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDECEK
 26.01.2017

- Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerleri iade etmeme kararına, “Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür. Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir” sözleriyle tepki gösterdi.

Dış Haberler
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-BARZANİ’NİN GÖREVİNİ BIRAKTIĞI İDDİALARI YALANLANDI
 16.01.2017

-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi(IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakacağı iddiaları yalanlandı.

Dış Haberler
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-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN’DAKİ SALDIRIYI KINADI
 10.01.2017

-Dışişleri Bakanlığı, “Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dış Haberler
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-RAFSANCANİ HAYATINI KAYBETTİ
 08.01.2017

-İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

Dış Haberler
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-THERESA MAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KIBRIS KONUSUNDA ARADI
 07.01.2017

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs barış görüşmeleri konusunu ele almak üzere telefonla aradı.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

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-PALANDÖKEN: BEKÇİLİK SİSTEMİ GERİ GETİRİLMELİ
 29.01.2017

-Son yıllarda artan başta hırsızlık olmak üzere, asayiş olaylarının önüne geçilmesi için mahalle bekçiliği sisteminin geri getirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız geceleri dükkanlarına giren hırsızlardan ‘İllallah’ ediyor. Özellikle sigara gibi yükte hafif pahada ağır ürünlerin çalındığı hırsızlık vakaları arttı. Daha önce var olan mahalle bekçiliği sistemi, hırsız kesimi için önemli ölçüde caydırıcı güç oluşturuyordu. Şimdi biz mahalle güvenliğinin önemli gücü olan bekçilerimizi yeniden sokaklarımızda görmek istiyoruz” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-TŞOF BAŞKANI APAYDIN: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 24 SAAT İZLENSİN
 29.01.2017

-Toplu taşıma araçlarında, son dönemde, sürücülerinden kaynaklanan sorunların giderilmesi için araçlara 7 gün 24 saat kamera takip sisteminin zorunlu hale getirilmesini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Toplu taşıma araçlarında kamera takip sistemi zorunlu olmalı. Bu muhtemel olumsuzlukların gerçekleşmemesi açısından caydırıcı olacağı gibi suçlunun tespiti açısından da önem taşımaktadır” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-BAKAN ÇELİK: ÇİĞ SÜT SATIŞININ YASAKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
 28.01.2017

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ süt satışına getirilen düzenlemenin tam olarak anlaşılmadan değerlendirmeler yapıldığını belirterek, “Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yapmış olduğumuz düzenleme ile sütün sağımından bizzat tüketiciye ulaşıncaya kadar ki aşamalarının olması gereken kriterlerini belirledik” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-TİM BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: NOT İNDİRİMLERİ BİZİ ÜZSE DE YILDIRMAYACAK
 28.01.2017

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, uluslararası kredi derecelendirme kuruşlarının Türkiye’nin ekonomisiyle bağdaşmayan not indirimleri yaptığını belirterek, “Bunlar bizi üzse de yıldırmayacak. Biz elimizdeki potansiyelimizle, gerçekleştirdiğimiz reformlarla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-İSTANBUL'DA YERLEŞİK YABANCI AİLE SAYISI YÜZDE 82 ARTTI, ÇOĞUNLUK SURİYE VATANDAŞLARINDA
 28.01.2017

- İstanbul'da Avrupa yakasında 2016 yılında yaklaşık 20 bin bina yıkılarak kentsel dönüşüme girerken, yaklaşık 137 bin konutun da kapısı ilk kez açıldı. CLK Boğaziçi Elektrik tarafından açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre İstanbul'da yabancı aile elektrik abonesi sayısı yüzde 82 artarak çoğunluğu Suriyeli olmak üzere toplam 34 bin aileyi geçti.

Ekonomi Haberleri
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-5 YILDIZLI ODA/BORSA SAYISI, 250’YE ULAŞTI
 28.01.2017

- TOBB tarafından 2001 yılından itibaren yürütülen Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu Akredite Oda/Borsa sayısı 250 oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 365 Oda/Borsanın Akreditasyon Standardını uygular hale gelmesi olduğunu söyledi.

Ekonomi Haberleri

Gündem

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-ANKA, 29 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 29.01.2017

-ANKA, 29 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 28 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ
 28.01.2017

-ANKA, 28 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 27 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ
 27.01.2017

-ANKA, 27 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ

Gündem
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ANKA, 26 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 26.01.2017

ANKA, 26 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 25.01.2017

Gündem
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-ANKA, 24 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ
 24.01.2017

-ANKA, 24 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

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-BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ '3. AŞKIN SELFİESİ YARIŞMASI'NI DÜZENLİYOR
 27.01.2017

-Beşiktaş Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ödüllü Aşkın Selfiesi yarışmasının 3’üncüsünü gerçekleştiriyor. Yarışmada dereceye giren çiftleri sürpriz turlar bekliyor.

Kültür ve Sanat
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-İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ, 9.SENFONİ İLE ‘KARDEŞLİK’ ÇAĞRISI YAPACAK
 27.01.2017

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi (iDOB) Avrupa’da her seslendirilişinde büyük bir yankı uyandıran Ludwig van Beethoven’ın 9. Senfonisini sahnede bir kardeşlik çağrısına dönüştürecek.

Kültür ve Sanat
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-İŞSANAT'TA USTA ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ YANKILANACAK
 24.01.2017

- Can Yücel’den Turgut Uyar’a, Behçet Necatigil’den Attila İlhan’a şiirimizin usta kalemlerinin duygu yüklü şiirleri, duayen oyuncuların sesinden İş Sanat sahnesinde olacak.

Kültür ve Sanat
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-DÜNYANIN DURUMU 2016: BİR KENT SÜRDÜRÜLEBİLİR OLABİLİR Mİ?
 20.01.2017

-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yayınlanan Dünyanın Durumu serisinin bu yılki konusu “Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?” başlığını taşıyor. Worldwatch Enstitüsü’nün ünlü yayını Dünyanın Durumu çeyrek asırdır geniş bir gazeteci, siyasetçi, bilinçli vatandaş ve öğrenci kitlesini sürdürülebilir gelişmedeki eğilimler hakkında bilgilendiriyor.

Kültür ve Sanat
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-STRAVİNSKY'NİN ‘HOVARDANIN SONU’ OPERASI SÜREYYA OPERASI'NDA
 20.01.2017

- Ünlü besteci Igor Stravinsky’nin “The Rake’s Progress- Hovardanın Sonu” isimli operası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 21 Ocak Cumartesi akşamı Türkiye prömiyerini yapacak.

Kültür ve Sanat
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-FRANSIZ FLÜTÇÜ EMMANUEL PAHUD İŞ SANAT SAHNESİ’NDE
 18.01.2017

-Türkiye’deki klasik müzikseverlerin yakından tanıdığı Fransız flütist Emmanuel Pahud, Almanya’nın en iyi oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam ile İş Sanat sahnesinde bir araya geliyor.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

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-CHP’Lİ TANRIKULU: SORUMLU KİM?
 29.01.2017

-CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, boğazdaki çarpık yapılaşma oranıyla ilgili yanıt isterken, “İstanbul’un siluetinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından kim sorumlu” diye sordu.

Parlamento Haberleri
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-TBMM: SAYIN MİLLETVEKİLİNİN BEYANLARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
 28.01.2017

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Elif Doğan Türkmen hakkındaki haberlere ilişkin, “Söz konusu haberlere konu olan sayın milletvekilinin yaptığı harcamaların tutarının kendisine bildirilmediği ve haberinin olmadığı yönündeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Parlamento Haberleri
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-CHP'Lİ TÜRKMEN: 1 MİLYON 200 BİN TL'LİK FATURADAN MECLİS YÖNETİMİ SORUMLU
 28.01.2017

-TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, “TBMM Yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum” dedi.

Parlamento Haberleri
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-BAŞBAKAN’A FAZIL SAY SORUSU
 28.01.2017

-Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, “AKP iktidarı yaklaşan referandum süreci öncesinde pek çok ünlüyü ‘evet’ kampanyasına dahil ederken, topluma mal olmuş muhalif görüşteki kişileri yok saymaya çalışmaktadır” iddiasında bulundu.

Parlamento Haberleri
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-LİDERLERİN ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TEKLİFİ
 28.01.2017

-MHP, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarının özel kalem müdürlerine hususi damgalı pasaport verilmesi için kanun teklifi verdi.

Parlamento Haberleri
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-CHP 15 YILDA KAÇ AĞACIN KESİLDİĞİNİ SORDU
 28.01.2017

-CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 15 yılda Türkiye genelinde inşaat gerekçesiyle kaç ağacın kesildiğini sordu.

Parlamento Haberleri

Sağlık

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-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
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-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
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-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
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-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
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-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık
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-GENEL SAĞLIK-İŞ BAŞKANI BACAKSIZ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN ASIL NEDENİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
 08.12.2016

- Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlıkta şiddetin asıl nedeninin hükümetin yanlış sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ileri sürdü ve “sağlıkta dönüşüm” programından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık

Eğitim

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-YÖK’TEN ÖZEL ÖĞRENCİ AÇIKLAMASI
 20.01.2017

-Yükseköğretim Kurulu(YÖK), 667 Sayılı KHK ile kapatılan ve özel öğrencilik hakkını kullanmayan ya da kullanamayan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar özel öğrenci olmak istedikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Eğitim
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-NA’EH YÖK’Ü ZİYARET ETTİ
 18.01.2017

-İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, bugün Yükseköğretim Kurulu’nu ziyaret etti.

Eğitim
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-BAKAN YILMAZ: 53 FARKLI DERSİN TASLAK MÜFREDATI İÇİN ASKIYA ÇIKILMIŞTIR
 13.01.2017

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Eğitim
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-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
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-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
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-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim

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