Anka Haber Ajansı

-FEYZİOĞLU: ARTIK HERKES AKLINI BAŞINA TOPLASIN
01.01.2017
- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'u kana bulayan terör saldırısına ilişkin, "Artık herkes aklını başına toplansın. Teröristin işi bölmek, öldürmek, yok etmek. Ülkeyi yönetenlerin işi, teröre karşı ülkeyi birleştirmek. 79 milyonun birliğini isteyenler, toplumu ayrıştırmayı bırakmalı, tamamını kucaklamalı, Atatürk'e ve laikliğe sahip çıkmalıdır” çağrısında bulundu.
İç Haberler
-PUTİN'DEN ERDOĞAN'A REİNA TAZİYESİ
01.01.2017
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübünde en az 39 kişinin ölmesine sebep olan silahlı saldırı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.
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