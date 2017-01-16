Anka Haber Ajansı

İç Haberler

243x116
-BAHÇELİ(1): CHP YÖNETİMİ MİLLİ İRADEYE ÇIKAN YOLLARI TIKAMAK İÇİN OLMADIK YOLLARA SAPMIŞTIR
 16.01.2017

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır” paylaşımında bulundu.

İç Haberler
243x116
-DİYARBAKIR’DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ
 16.01.2017

-Diyarbakır Valiliği, bugün 16.30 sularında gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit sayısının dörde yükseldiğini duyurdu.

İç Haberler
243x116
-DİYARBAKIR’DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU
 16.01.2017

-Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi içindeki hafriyat döküm alanında gerçekleştirilen bombalı saldırıda üç polisin şehit olduğunu duyurdu.

İç Haberler
243x116
-KILIÇDAROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK
 16.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu talebinde bulundu. Liderler Çarşamba günü bir araya gelecek.

İç Haberler
243x116
-DİYARBAKIR’DA POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI
 16.01.2017

-Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan hafriyat alanının yakınlarında polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

İç Haberler
243x116
-KILIÇDAROĞLU ŞEHİT AİLELERİNİ ARADI
 16.01.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı şehit ailelerine başsağlığı diledi.

İç Haberler

Dış Haberler

243x116
-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN’DAKİ SALDIRIYI KINADI
 10.01.2017

-Dışişleri Bakanlığı, “Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dış Haberler
243x116
-RAFSANCANİ HAYATINI KAYBETTİ
 08.01.2017

-İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

Dış Haberler
243x116
-THERESA MAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KIBRIS KONUSUNDA ARADI
 07.01.2017

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs barış görüşmeleri konusunu ele almak üzere telefonla aradı.

Dış Haberler
243x116
-ABD TÜRK HÜKÜMETİYLE BİRLİKTE SURİYELİ GÖÇMENLERE YARDIMDA BULUNAN STK'LARA PARA YARDIMI YAPACAK
 07.01.2017

- ABD, 2017 yılında Türk hükümetinin onayını almış Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere yardım çalışması yapacak STK programlarına parasal yardımda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı STK'ların Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de göçmenler için 2017 mali yılında yapacakları çalışmalara yardım taslağını açıkladı.

Dış Haberler
243x116
-FAS FETÖ OKULLARINI KAPATIYOR
 06.01.2017

-Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı.

Dış Haberler
243x116
-SPUTNİK: KIRGIZİSTAN REİNA SALDIRGANININ MİLLİYETİNİ ARAŞTIRIYOR
 02.01.2017

- Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayımkan Kulukeyeva, yılbaşı gecesi Reina’daki saldırının bir Kırgızistan vatandaşı tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali incelediklerini ifade etti.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

243x116
-IMF: TURİZM GELİRLERİ TÜRKİYE'DE AKTİVİTEYİ ZAYIFLATTI
 16.01.2017

-Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ve kimi ülkelerde ekonomik aktivitenin 2016'nın ikinci yarısında beklenenden daha zayıf olduğunu bildirdi. IMF ön verilerin ABD seçimleri sonrasında, masif akışın bulunduğu birkaç aydan sonra yerleşik olmayanların yükselen piyasalardan ani protföy çıkışlarına işaret ettiğini bildirdi.

Ekonomi Haberleri
243x116
-BAKAN ARSLAN: TCDD TL’YE DÖNDÜ İZMİR VE HAYDARPAŞA LİMANLARINDA ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENDİ
 16.01.2017

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanının döviz bozdurma çağrısına, PTT ve TÜRKSAT’tan sonra TCDD’nin de katıldığını duyurdu. İzmir ve Haydarpaşa Limanlarında tüm liman hizmetleri ücretleri 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 3,50 ABD Doları üzerinden Türk Lirasına çevirerek yeniden belirlendi.

Ekonomi Haberleri
243x116
-AKÇANSA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ŞAHAP SARIER ATANDI
 16.01.2017

- Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akçansa ve Çimsa şirketlerinde yeni atamalar yapıldı. Akçansa Genel Müdürlüğü görevine, Çimsa’da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şahap Sarıer atandı.

Ekonomi Haberleri
243x116
-KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 100,8 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ
 16.01.2017

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kısa vadeli dış borç stoku 2016 Kasım sonu itibarıyla, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi Haberleri
243x116
-İŞSİZLİK ORANI 1,3 PUANLIK ARTIŞ İLE YÜZDE 11,8 OLDU
 16.01.2017

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılı Ekim ayında işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi Haberleri
243x116
-TARIM- ÜFE ARALIK AYINDA YÜZDE 3,51 ARTTI
 16.01.2017

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım- ÜFE) Aralık ayında yüzde 3,51 arttı.

Ekonomi Haberleri

Gündem

243x116
-ANKA, 16 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ
 16.01.2017

-ANKA, 16 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
243x116
-ANKA, 15 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 15.01.2017

-ANKA, 15 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ

Gündem
243x116
-ANKA, 13 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ
 13.01.2017

-ANKA, 13 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ

Gündem
243x116
-ANKA, 12 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ
 12.01.2017

-ANKA, 12 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNDEMİ

Gündem
243x116
-ANKA, 11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 11.01.2017

-ANKA, 11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Gündem
243x116
-ANKA, 10 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ
 10.01.2017

-ANKA, 10 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

243x116
-PERA’DA BALKAN FİLMLERİ BAŞLIYOR
 12.01.2017

- İstikamet: Balkanlar programı kapsamında 9 filme yer veriliyor. Program, savaşların etkilediği aşkları ve aileleri, savaşın geride kaldığı günlerde farklı sebeplerle yolu Balkanlar’dan geçenlerin hikâyelerini içeriyor.

Kültür ve Sanat
243x116
-İDSO BU HAFTA ÜNLÜ KEMANCI LAKATOS'A EŞLİK EDECEK
 11.01.2017

- Ünlü kemancı Robert Lakatos 13 Ocak Cuma akşamı İDSO DenizBank konserinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Sanat
243x116
-İŞ SANAT'TA BAROK DÜELLO
 10.01.2017

- Barok ve erken klasik dönem eserlerine getirdikleri yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Cappella Gabetta 12 Ocak'ta bir kez daha İş Sanat sahnesine konuk oluyor.

Kültür ve Sanat
243x116
- BORUSAN FİLARMONİ VALERİY SOKOLOV İLE 12 OCAK'TA SAHNEDE OLACAK
 10.01.2017

- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden biri olan Valeriy Sokolov ile müzikseverlerin karşısına bir kez daha çıkacak. Ünlü şef Sacha Goetzel'in yönetimindeki BİFO konseri 12 Ocak Perşembe akşamı Lütfi Kırdar ICEC’de olacak.

Kültür ve Sanat
243x116
- GİTARIN USTALARI OCAK AYINDA AKBANK SANAT’TA
 10.01.2017

- Akbank Sanat, Ocak ayında gitarın dünyaca usta dört ismini ağırlıyor. Akbank Sanat Gitar Günleri, kırktan fazla ülkede konser veren Çek gitarist Pavel Steidl’in 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceği açılış konseri ile başlıyor.

Kültür ve Sanat
243x116
-KANLI NİGAR CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK: YİNE KAPALI GİŞE!
 09.01.2017

- Tiyatro tutkunlarının belleklerine muhteşem Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu yorumlarıyla kazınan Kanlı Nigar oyunu yeniden başkentte.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

243x116
-DIŞİŞLERİ BAKANI: 350 DİPLOMATİK KARİYER MEMURU İHRAÇ EDİLDİ
 16.01.2017

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde bakanlığı mensubu 408 kişinin kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edildiğini, bu çerçevede, 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memurun kamu görevinden ihraç edildiğini bildirdi.

Parlamento Haberleri
243x116
-CHP’DEN SEÇİM BARAJI YÜZDE 3’E DÜŞÜRÜLSÜN TEKLİFİ
 16.01.2017

-CHP seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

Parlamento Haberleri
243x116
-GÖKÇEK: BÖYLE BİR ORGANİZASYONLARI OLDUĞUNU KESİNLİKLE BİLMİYORDUM
 16.01.2017

ANKARA (ANKA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz (FETÖ/Pdy) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna gönderdiği yanıtta, “FETÖ’de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanışırım. İtiraf etmeliyim ki bu organizasyonu vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için eğitime önem veren bir hayır kuruluşu olarak gördüm. Orduda, poliste ve bürokraside böyle bir organizasyonları olduğunu kesinlikle bilmiyordum” dedi.

Parlamento Haberleri
243x116
-AK PARTİLİ ELİTAŞ: EN ERKEN 26 MART, EN GEÇ 16 NİSAN
 16.01.2017

-AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum tarihine ilişkin, “Teknik olarak söylüyorum, en erken olabilme imkanı 26 Mart, en geç olabilme imkanı da 16 Nisan. Bu 26 Mart olabilir. Yoksa 2 Nisan olabilir. En geç de 16 Nisan olabilir” dedi.

Parlamento Haberleri
243x116
-HDP'Lİ 'SOYKIRIM'DA ISRARLI
 16.01.2017

- HDP İstanbul Milletvekili Gara Paylan 13 Ocak’ta Anayasa değişiklik teklifinin 11. maddesi üzerine yaptığı konuşmada kullandığı “soykırım” ifadesi üzerine konuşmasının TBMM Genel Kurulu'nda engellendiğini belirterek, uğradığı "haksızlığın" kaldırılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Parlamento Haberleri
243x116
-... AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ OKUYALIM, UYGUN RESİMLE 'EŞLEŞTİRMEYELİM'..! NAZLIAKA'DAN SUÇDUYURUSU
 16.01.2017

- Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, kamuoyunda tepkiye neden olan ve 1. sınıf öğrencilerine dağıtılan kitapta yer alan "Özge küçük gelin oldu" ibaresi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Parlamento Haberleri

Sağlık

243x116
-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
243x116
-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
243x116
-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
243x116
-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
243x116
-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık
243x116
-GENEL SAĞLIK-İŞ BAŞKANI BACAKSIZ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN ASIL NEDENİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
 08.12.2016

- Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlıkta şiddetin asıl nedeninin hükümetin yanlış sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ileri sürdü ve “sağlıkta dönüşüm” programından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık

Eğitim

243x116
-BAKAN YILMAZ: 53 FARKLI DERSİN TASLAK MÜFREDATI İÇİN ASKIYA ÇIKILMIŞTIR
 13.01.2017

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Eğitim
243x116
-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
243x116
-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
243x116
-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim
243x116
-YÖK’TEN SEVİYE TESPİT SINAVLARINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
 16.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu, 2017 itibariyle yapılacak seviye tespit sınavlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Seviye tespit sınavları yılda iki defa olmak üzere Gazi Üniversitesi tarafından tek oturumda yapılacak.

Eğitim
243x116
-BAKAN YILMAZ UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
 15.12.2016

-Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Oğuz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Eğitim

Foto Galeri





Son Haberler

-BAHÇELİ(1): CHP YÖNETİMİ MİLLİ İRADEYE ÇIKAN YOLLARI TIKAMAK İÇİN OLMADIK YOLLARA SAPMIŞTIR
 İç Haberler 16.01.2017
-DİYARBAKIR’DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ
 İç Haberler 16.01.2017
-DİYARBAKIR’DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU
 İç Haberler 16.01.2017
-KILIÇDAROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK
 İç Haberler 16.01.2017
-DİYARBAKIR’DA POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI
 İç Haberler 16.01.2017
-IMF: TURİZM GELİRLERİ TÜRKİYE'DE AKTİVİTEYİ ZAYIFLATTI
 Ekonomi Haberleri 16.01.2017
-BAKAN ARSLAN: TCDD TL’YE DÖNDÜ İZMİR VE HAYDARPAŞA LİMANLARINDA ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENDİ
 Ekonomi Haberleri 16.01.2017
-DIŞİŞLERİ BAKANI: 350 DİPLOMATİK KARİYER MEMURU İHRAÇ EDİLDİ
 Parlamento Haberleri 16.01.2017
-CHP’DEN SEÇİM BARAJI YÜZDE 3’E DÜŞÜRÜLSÜN TEKLİFİ
 Parlamento Haberleri 16.01.2017
-GÖKÇEK: BÖYLE BİR ORGANİZASYONLARI OLDUĞUNU KESİNLİKLE BİLMİYORDUM
 Parlamento Haberleri 16.01.2017
-AK PARTİLİ ELİTAŞ: EN ERKEN 26 MART, EN GEÇ 16 NİSAN
 Parlamento Haberleri 16.01.2017
-KILIÇDAROĞLU ŞEHİT AİLELERİNİ ARADI
 İç Haberler 16.01.2017
-HDP'Lİ 'SOYKIRIM'DA ISRARLI
 Parlamento Haberleri 16.01.2017