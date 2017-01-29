Anka Haber Ajansı

-PALANDÖKEN: BEKÇİLİK SİSTEMİ GERİ GETİRİLMELİ
29.01.2017
-Son yıllarda artan başta hırsızlık olmak üzere, asayiş olaylarının önüne geçilmesi için mahalle bekçiliği sisteminin geri getirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız geceleri dükkanlarına giren hırsızlardan ‘İllallah’ ediyor. Özellikle sigara gibi yükte hafif pahada ağır ürünlerin çalındığı hırsızlık vakaları arttı. Daha önce var olan mahalle bekçiliği sistemi, hırsız kesimi için önemli ölçüde caydırıcı güç oluşturuyordu. Şimdi biz mahalle güvenliğinin önemli gücü olan bekçilerimizi yeniden sokaklarımızda görmek istiyoruz” dedi.
Ekonomi Haberleri
-TŞOF BAŞKANI APAYDIN: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 24 SAAT İZLENSİN
29.01.2017
-Toplu taşıma araçlarında, son dönemde, sürücülerinden kaynaklanan sorunların giderilmesi için araçlara 7 gün 24 saat kamera takip sisteminin zorunlu hale getirilmesini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Toplu taşıma araçlarında kamera takip sistemi zorunlu olmalı. Bu muhtemel olumsuzlukların gerçekleşmemesi açısından caydırıcı olacağı gibi suçlunun tespiti açısından da önem taşımaktadır” dedi.
Ekonomi Haberleri
-BAKAN ÇELİK: ÇİĞ SÜT SATIŞININ YASAKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
28.01.2017
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ süt satışına getirilen düzenlemenin tam olarak anlaşılmadan değerlendirmeler yapıldığını belirterek, “Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yapmış olduğumuz düzenleme ile sütün sağımından bizzat tüketiciye ulaşıncaya kadar ki aşamalarının olması gereken kriterlerini belirledik” dedi.
Ekonomi Haberleri
-5 YILDIZLI ODA/BORSA SAYISI, 250’YE ULAŞTI
28.01.2017
- TOBB tarafından 2001 yılından itibaren yürütülen Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu Akredite Oda/Borsa sayısı 250 oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 365 Oda/Borsanın Akreditasyon Standardını uygular hale gelmesi olduğunu söyledi.
Ekonomi Haberleri