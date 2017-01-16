Anka Haber Ajansı

-DIŞİŞLERİ BAKANI: 350 DİPLOMATİK KARİYER MEMURU İHRAÇ EDİLDİ -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde bakanlığı mensubu 408 kişinin kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edildiğini, bu çerçevede, 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memurun kamu görevinden ihraç edildiğini bildirdi. Parlamento Haberleri

-GÖKÇEK: BÖYLE BİR ORGANİZASYONLARI OLDUĞUNU KESİNLİKLE BİLMİYORDUM ANKARA (ANKA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz (FETÖ/Pdy) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna gönderdiği yanıtta, “FETÖ’de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanışırım. İtiraf etmeliyim ki bu organizasyonu vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için eğitime önem veren bir hayır kuruluşu olarak gördüm. Orduda, poliste ve bürokraside böyle bir organizasyonları olduğunu kesinlikle bilmiyordum” dedi. Parlamento Haberleri