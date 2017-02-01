Anka Haber Ajansı

İç Haberler

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-AKTAY’DAN PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI: CUMHURBAŞKANLARININ HANGİ BİRİSİ TARAFSIZ OLMUŞ ALLAH AŞKINA?
 01.02.2017

-AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, “Partili Cumhurbaşkanı aslında fiilen şimdiye kadar uygulanmış bir sistem olduğunu hatırlatmak isteriz. Cumhurbaşkanlarının hangi birisi tarafsız olmuş Allah aşkına? Her birisi bir partinin içerisinden seçilip gelmiş. Bir şekilde o partinin ya zihniyetinin veya tarafgirliğini en katı biçimde yapmıştır. Hiç de hiçbirisi de tarafsız olmamıştır. En son Ahmet Necdet Sezer’in CHP Cumhurbaşkanı olduğunu, yaptığı bütün icraatlarda bu tarafgirliğini en katı biçimde sergilemiş olduğunu hepimiz hatırlıyoruz” dedi.

İç Haberler
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-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞBAKAN YILDIRIM’I KABUL EDECEK
 01.02.2017

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 19.30’da Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.

İç Haberler
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-CHP’DEN GENİŞ KATILIMLI REFERANDUM TOPLANTISI
 01.02.2017

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Şubat Pazar günü 81 il ve 970 ilçe başkanıyla, referandum sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

İç Haberler
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-ERDOĞAN HİSARCIKLIOĞLU’NU KABUL ETTİ
 01.02.2017

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

İç Haberler
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-CHP’Lİ BÖKE: REFERANDUMU HEYECANLA VE KAZANACAĞIMIZI BİLEREK BEKLİYORUZ
 01.02.2017

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, “Biz umudu, yarın birlikte yaşayacağımız Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğimiz bu referandumu çok heyecanla, isteyerek ve kazanacağımızı bilerek bekliyoruz” dedi.

İç Haberler
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-BAKAN YILMAZ ROMANYA BÜYÜKELÇİSİ SOPANDA’YI KABUL ETTİ
 01.02.2017

-Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’deki görevine yeni başlaması dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda’yı makamında kabul etti.

İç Haberler

Dış Haberler

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-TÜRKİYE ALMAN ÖĞRENCİLERİN EN SEVDİĞİ BEŞİNCİ ÜLKE
 28.01.2017

Alman öğrencilerin en sevdiği beşinci ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Dış Haberler
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-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARA KARŞI TÜM HUKUK YOLLARI KULLANILARAK GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDECEK
 26.01.2017

- Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerleri iade etmeme kararına, “Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür. Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir” sözleriyle tepki gösterdi.

Dış Haberler
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-BARZANİ’NİN GÖREVİNİ BIRAKTIĞI İDDİALARI YALANLANDI
 16.01.2017

-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi(IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakacağı iddiaları yalanlandı.

Dış Haberler
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-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN’DAKİ SALDIRIYI KINADI
 10.01.2017

-Dışişleri Bakanlığı, “Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dış Haberler
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-RAFSANCANİ HAYATINI KAYBETTİ
 08.01.2017

-İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.

Dış Haberler
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-THERESA MAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KIBRIS KONUSUNDA ARADI
 07.01.2017

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs barış görüşmeleri konusunu ele almak üzere telefonla aradı.

Dış Haberler

Ekonomi Haberleri

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-İHRACAT YENİ YILA REKORLA BAŞLADI
 01.02.2017

-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ocak 2017 ihracatı yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar olurken, son 49 ayın artış rekoru kırıldı. TİM Başkanı Büyükekşi, “Biz 2017’yi Atılım Yılımız ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük. Tahminlerimizin bir bir gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Ekonomi Haberleri
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-TEB'DEN KADINA DEĞER SİGORTASI
 01.02.2017

-Türk Ekonomi Bankası (TEB), BNP Paribas Cardif’in yeni ürünü “Kadına Değer Sigortası” ile kadına özel kanser türlerinde risklere karşı onları güvence altına almayı hedefleyen yeni bir ürün hizmete sundu.

Ekonomi Haberleri
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-ZİRAAT KATILIM'IN YENİ NESİL MOBİL UYGULAMASI DEVREDE: 'KATILIM MOBİL'
 01.02.2017

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre Mobil Şube ile hizmet ağını geliştiren Ziraat Katılım’ın yeni nesil dijital mobil bankacılık uygulaması “Katılım Mobil” kullanıma sunuldu. Katılım Mobil ile Ziraat Katılım müşterilerinin tüm bankacılık işlemlerini mobil ortamda kolay bir şekilde yapabilmeleri sağlanıyor. Ziraat Katılım, mobil bankacılık uygulamasıyla müşterilerine ürün ve hizmetlerine günün her saati erişebilme kolaylığı sunuyor.

Ekonomi Haberleri
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-2017 YILI OSB YATIRIMLARI 388 MİLYON TL
 01.02.2017

- Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Sanayi Siteleri (SS) projelerine yönelik 2017 Yılı Yatırım Programı açıklandı. Buna göre, 2017 yılı ödeneği yüzde 75 oranında artırılarak 387 milyon 986 bin TL’ye çıkarıldı.

Ekonomi Haberleri
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-AKBANK 2016'DA EKONOMİYE 219 MİLYAR TL KREDİ DESTEĞİ SAĞLADI
 31.01.2017

-2016 yılını 4 milyar 854 milyon TL net karla kapatan Akbank, Türkiye ekonomisine 2016’da toplam 219 milyar TL kredi desteği sağladığını açıkladı.

Ekonomi Haberleri
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-GARANTİ 2016’DA 5.1 MİLYAR TL NET KAR ELDE ETTİ
 31.01.2017

-Garanti Bankası 2016 yılını 5 milyar 147 milyon TL net kârla kapadı.

Ekonomi Haberleri

Gündem

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ANKA, 1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
 01.02.2017

ANKA, 1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

Gündem
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ANKA, 31 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ
 31.01.2017

ANKA, 31 OCAK 2017 SALI GÜNDEMİ

Gündem
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ANKA, 30 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ
 30.01.2017

ANKA, 30 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 29 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ
 29.01.2017

-ANKA, 29 OCAK 2017 PAZAR GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 28 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ
 28.01.2017

-ANKA, 28 OCAK 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Gündem
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-ANKA, 27 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ
 27.01.2017

-ANKA, 27 OCAK 2017 CUMA GÜNDEMİ

Gündem

Kültür ve Sanat

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-İŞ SANAT’TA ÜNLÜ BARİTON MATTHİAS GOERNE VE FREİBURGLULARDAN BAROK ŞÖLENİ
 01.02.2017

-Kuşağının en iyileri arasında gösterilen ünlü bariton Matthias Goerne, Freiburg Barok Orkestrası ile İş Sanat sahnesinde bir araya geliyor.

Kültür ve Sanat
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-İSTANBUL FİLM FESTİVALİ YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN FİLMLERİ İÇİN GÜN SAYIYOR
 31.01.2017

-36. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere en yenilerden klasiklere, usta yönetmenlerin başyapıtlarından yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlere zengin bir program sunacak. Festivalde 200’ün zerinde film izleyicisiyle buluşacak.

Kültür ve Sanat
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-BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ '3. AŞKIN SELFİESİ YARIŞMASI'NI DÜZENLİYOR
 27.01.2017

-Beşiktaş Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ödüllü Aşkın Selfiesi yarışmasının 3’üncüsünü gerçekleştiriyor. Yarışmada dereceye giren çiftleri sürpriz turlar bekliyor.

Kültür ve Sanat
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-İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ, 9.SENFONİ İLE ‘KARDEŞLİK’ ÇAĞRISI YAPACAK
 27.01.2017

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi (iDOB) Avrupa’da her seslendirilişinde büyük bir yankı uyandıran Ludwig van Beethoven’ın 9. Senfonisini sahnede bir kardeşlik çağrısına dönüştürecek.

Kültür ve Sanat
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-İŞSANAT'TA USTA ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ YANKILANACAK
 24.01.2017

- Can Yücel’den Turgut Uyar’a, Behçet Necatigil’den Attila İlhan’a şiirimizin usta kalemlerinin duygu yüklü şiirleri, duayen oyuncuların sesinden İş Sanat sahnesinde olacak.

Kültür ve Sanat
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-DÜNYANIN DURUMU 2016: BİR KENT SÜRDÜRÜLEBİLİR OLABİLİR Mİ?
 20.01.2017

-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yayınlanan Dünyanın Durumu serisinin bu yılki konusu “Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?” başlığını taşıyor. Worldwatch Enstitüsü’nün ünlü yayını Dünyanın Durumu çeyrek asırdır geniş bir gazeteci, siyasetçi, bilinçli vatandaş ve öğrenci kitlesini sürdürülebilir gelişmedeki eğilimler hakkında bilgilendiriyor.

Kültür ve Sanat

Parlamento Haberleri

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-MERKEL MECLİS’İ ZİYARET EDECEK
 01.02.2017

-Başbakan Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Temmuz’da Meclis’in hasar gören bölümlerini gezecek.

Parlamento Haberleri
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-AK PARTİ DE EN YÜKSEK FATURA 100 BİN
 01.02.2017

-TBMM Başkanlık Divanı, “fatura” krizini görüşmek üzere haftaya toplanacak. CHP’li Divan üyesi Elif Doğan Türkmen’in iletişim ve posta giderlerinin yüksek gelmesinin ardından, siyasi partilerde de faturalar mercek altına alındı. AK Parti de en yüksek gider faturasının 100 bin olduğu, en az gideri ise HDP’liler gerçekleştirdi.

Parlamento Haberleri
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-CHP KADINA YÖNELİK SALDIRILARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI
 01.02.2017

-CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Son yıllarda LGBTİ bireylere karşı yapılan saldırılar göz önüne alındığında, önce bir trans kadının ellerini bağlayıp kümese kapatan, sonra da bir başka trans kadını aynı yöntemle bağlayarak parasını gasp eden saldırganlar hakkında ne tür işlemler yapılmıştır?” diye sordu.

Parlamento Haberleri
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-TBMM BAŞKANLIK DİVANI BU KEZ FATURA KRİZİ İÇİN TOPLANIYOR
 31.01.2017

- TBMM Başkanlık Divanı Katip üye CHP’li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL'lik faturası tartışmaları devam ediyor. TBMM Başkanlık Divanı, “fatura krizi” için toplanıyor

Parlamento Haberleri
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-AK PARTİ SOH HAZIRLIKLAR İÇİN MYK’YI TOPLANIYOR
 31.01.2017

-Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği henüz cumhurbaşkanının onayına sunulmadı, ancak AK Parti de referandum hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. AK Parti son hazırlıkları gözden geçirmek için yarın MYK’yı topluyor.

Parlamento Haberleri
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-CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ BAYKAL: KEŞKE ANAYASA ONAYLANMASA
 31.01.2017

-CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin bu zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulmamasını, “umut verici” olarak değerlendirdi ve ekledi. “İmzalanmazsa ve referandum yapılmazsa Türkiye bu Anayasa zorlamasına maruz bırakılmazsa, çok sorumlu, doğru davranılmış olur, bu kararı alanları yürekten kutlarım. Keşke böyle bir karar alsalar” dedi.

Parlamento Haberleri

Sağlık

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-REFLÜ SES KISIKLIĞINA YOL AÇABİLİYOR
 01.02.2017

Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, reflü durumunda asit maruziyetine alışık olmayan gırtlak ve ses tellerinin ciddi olarak zarar görebileceğini, bunun da ses tellerinin yapısında bozulmalara yol açarak ses kısıklığı oluşturabileceğinin belirtti.

Sağlık
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-UZMANLAR: BAŞ DÖNMESİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
 29.12.2016

- Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Elif Teker, “Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve ailede bulunan damar rahatsızlıkları şah damarı tıkanıklığının görülme riskini artırıyor” dedi.

Sağlık
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-PROF. SÖNMEZ’DEN YENİ YILDA SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 ÖNERİ
 29.12.2016

- Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni yılda sağlıklı bir kalp için 10 öneride bulundu. Ünlü kalp cerrahı Prof. Sönmez, yeni yılda sağlıkla atan bir kalp için sigara ve sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup yeni adımlar atarak yeni başlangıçlar yapmak ve kalp sağlığını korumak için atılması gereken önemli adımları 10 maddede özetledi.

Sağlık
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-VÜCUT ISISINI YÜKSELTEN, SOĞUK ALGINLIĞINA ÇARE BESİNLER
 28.12.2016

Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmada vücut ısısının düşmesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlaması sonucu vücudun enfeksiyonlara açık hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar bazı besinlerin vücut ısısını artırıcı özellikleri bulunduğunu hatırlatarak, bu besinleri tüketerek soğuk algınlığı ve üşütmeye karşı gelinebileceğini vurguluyor.

Sağlık
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-UZMANLAR: ÇOCUKLARINIZLA TV İZLEMEYİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKIN, BASKETBOL OYNAYIN
 27.12.2016

- Obezitenin günümüzde hem çocuklar, hem de yetişkinler için endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, artık çocukların yüzde 25'inin obez olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Sağlık
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-BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN: 750 BİN SAĞLIKÇI BİR YILLIK YIPRANMADAN OLDU
 21.12.2016

- Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce söz verdiği ancak hala hayata geçirilemeyen yıpranma payı çalışmasının 750 bin sağlık çalışanını mağdur ettiğini belirterek, “Çalışmanın uygulamaya geçmemesi şu anda 750 bin sağlık çalışanının emekliliğinden bir yıl çalmıştır. Sağlıkçıların yıpranma hakkı çalışmasında dahi sağlıkçıların yıpratılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Sağlık

Eğitim

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-YÖK’TEN ÖZEL ÖĞRENCİ AÇIKLAMASI
 20.01.2017

-Yükseköğretim Kurulu(YÖK), 667 Sayılı KHK ile kapatılan ve özel öğrencilik hakkını kullanmayan ya da kullanamayan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar özel öğrenci olmak istedikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Eğitim
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-NA’EH YÖK’Ü ZİYARET ETTİ
 18.01.2017

-İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, bugün Yükseköğretim Kurulu’nu ziyaret etti.

Eğitim
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-BAKAN YILMAZ: 53 FARKLI DERSİN TASLAK MÜFREDATI İÇİN ASKIYA ÇIKILMIŞTIR
 13.01.2017

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Eğitim
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-ÖSYM 2017’DE ÖABT VE KPSS’DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
 03.01.2017

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

Eğitim
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-2016 ALES SONBAHAR KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
 19.12.2016

-ÖSYM, 2016-ALES sonbahar dönemi temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Eğitim
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-YÖK: ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
 19.12.2016

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır" dedi.

Eğitim

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