Anka Haber Ajansı

-CHP’Lİ ÖZEL: BİZ MECLİS TATİL OLMASIN DİYORUZ -CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz Meclis tatil olmasın diyoruz. 20 gün boyunca kolumuzu bükerek yani zorla insanlık dışı şartlarda Meclis’i çalıştıranlar milletvekillerinin tatil kararını tek başlarına alacak cesaretleri yok. Ve 9 kişiyi getirip 184 kişi varmış gibi göz yummamızı istiyorlar. Bunu kabul edemeyiz” dedi. Parlamento Haberleri