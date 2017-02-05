Anka Haber Ajansı

-2016’DA 426 FUAR DÜZENLENDİ, ZİYARETÇİ SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2016 yılı fuar istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2015 yılında yurt içinde toplam 419 fuar düzenlenmişken, bu sayı 2016 yılında 426’ya yükseldi. 2016’da fuar ziyaretçi sayısı da 2015 yılına göre 1 milyon 10 bin 107 kişi arttı. Ekonomi Haberleri

-TZOB: AROMATİK BİTKİ İHRACATI ARTIRILMALI -Aromatik bitkilerin önemli bir ekonomik potansiyel olduğunu belirten Türkiye Ziraat odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Yıllık 25 milyar dolarlık pazardan sadece 158,4 milyon dolar alıyoruz. Potansiyelimizle bu rakamın çok çok üzerinde ihracat yapmamız mümkündür” dedi. Ekonomi Haberleri

-TESK: YENİ GİRİŞİMCİLERİN TERCİHİ GIDA SEKTÖRÜ -Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari faaliyetlerde kadınların, erkeklere oranla daha girişimci olduklarını belirterek, “Girişimci esnafımızın tercihi lokanta, pastane, ev yemeği lokantacılığı, simit fırını, unlu mamuller gibi gıda sektörleri” dedi. Ekonomi Haberleri