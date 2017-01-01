Anka Haber Ajansı

-ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: EL BAB'DA TÜRKİYE'Yİ DESTEK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

-ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin DEAŞ'ı desteklemediğini, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamadığını bildirdi. Büyükelçilik, "IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir" açıklaması yaptı.